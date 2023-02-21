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Англия
21 февраля 2023, 17:12 | Обновлено 21 февраля 2023, 17:31
774
2

Ливерпуль нацелился на ключевого хавбека Наполи

Пётр Зелиньски может продолжить карьеру в АПЛ

21 февраля 2023, 17:12 | Обновлено 21 февраля 2023, 17:31
774
2
Ливерпуль нацелился на ключевого хавбека Наполи
Getty Images/Global Images Ukraine. Пётр Зелиньски

Ключевой полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски, скорее всего, покинет команду во время летнего трансферного окна. Так считает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Главным претендентом на подписание 28-летнего польского полузащитника считается «Ливерпуль». Задачу «Красным» упрощает тот факт, что контракт Зелиньски истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету Зелиньски 6 голов и 8 ассистов в 30 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 40 миллионов евро.

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Петр Зелиньски Наполи Ливерпуль трансферы трансферы АПЛ трансферы Серии A
Источник Фабрицио Романо
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Old Т
Та ну не... Это не тот, кто может вытащит Ливерпуль из ямы. Давайте и Кварацхелию в нагрузку.
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