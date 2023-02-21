Ливерпуль нацелился на ключевого хавбека Наполи

Ключевой полузащитник «Наполи» Пётр Зелиньски, скорее всего, покинет команду во время летнего трансферного окна. Так считает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо.

Главным претендентом на подписание 28-летнего польского полузащитника считается «Ливерпуль». Задачу «Красным» упрощает тот факт, что контракт Зелиньски истекает летом 2024 года.

В нынешнем сезоне на счету Зелиньски 6 голов и 8 ассистов в 30 матчах за «Наполи» во всех турнирах. Трансферная стоимость хавбека оценивается в 40 миллионов евро.