Лига чемпионов21 февраля 2023, 15:52 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:55
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ВИДЕО. Зинченко в сборной тура, АПЛ почтит память Украины, ставим на Реал
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
21 февраля 2023, 15:52 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:55
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1. Зинченко попал в символическую сборную тура
2. Команды АПЛ выйдут на матчи следующего тура в сине-желтых повязках.
3. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя
4. Прогноз на матч Ливерпуль – Реал Мадрид
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