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Лига чемпионов
21 февраля 2023, 15:52 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:55
119
0

ВИДЕО. Зинченко в сборной тура, АПЛ почтит память Украины, ставим на Реал

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

21 февраля 2023, 15:52 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:55
119
0
ВИДЕО. Зинченко в сборной тура, АПЛ почтит память Украины, ставим на Реал
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Зинченко попал в символическую сборную тура
2. Команды АПЛ выйдут на матчи следующего тура в сине-желтых повязках.
3. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя
4. Прогноз на матч Ливерпуль – Реал Мадрид

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Источник Sport.ua
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