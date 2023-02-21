ВИДЕО. Зинченко в сборной тура, АПЛ почтит память Украины, ставим на Реал

1. Зинченко попал в символическую сборную тура

2. Команды АПЛ выйдут на матчи следующего тура в сине-желтых повязках.

3. Малиновский возвращался из Тулузы отдельно от Марселя

4. Прогноз на матч Ливерпуль – Реал Мадрид

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