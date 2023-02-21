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  4. СИДОРЧУК: «За свои права и свободы народам всегда приходилось платить»
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 15:49 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:52
148
0

СИДОРЧУК: «За свои права и свободы народам всегда приходилось платить»

Игрок «Динамо» Киев – об украинском языке и борьбе за свободу

21 февраля 2023, 15:49 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:52
148
0
СИДОРЧУК: «За свои права и свободы народам всегда приходилось платить»
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Сидорчук

Игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Сидорчук высказался по поводу празднования Дня родного языка, который в мире отмечается 21 февраля.

«Международный день родного языка.

В Украине проживают более 100 наций. Недавно прочитал историю появления этого дня. Может, кто-то уже знает, но для меня было открытием.

Почему отмечают в этот день?

Дата для Дня родного языка была выбрана в память о трагических событиях, произошедших в Бангладеш 21 февраля 1952 года. Тогда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, требуя признать его одним из государственных языков страны.

С тех пор эта дата в Бангладеш стала днем павших за родной язык, а весь мир отмечает День родного языка.

С праздником!

P.S. К сожалению, за свои права и свободы народам всегда приходилось платить. Эта история очень похожа на то, что было 9 лет и 1 день тому назад с теми, кого сейчас называем Героями Небесной Сотни.

Героям Слава!» – написал Сидорчук в посту в своем Инстаграм.

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Сергей Сидорчук Динамо Киев Украинская Премьер-лига
Источник Instagram
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