СИДОРЧУК: «За свои права и свободы народам всегда приходилось платить»

Игрок киевского «Динамо» и национальной сборной Украины Сергей Сидорчук высказался по поводу празднования Дня родного языка, который в мире отмечается 21 февраля.

«Международный день родного языка.

В Украине проживают более 100 наций. Недавно прочитал историю появления этого дня. Может, кто-то уже знает, но для меня было открытием.

Почему отмечают в этот день?

Дата для Дня родного языка была выбрана в память о трагических событиях, произошедших в Бангладеш 21 февраля 1952 года. Тогда от пуль полицейских погибли студенты, вышедшие на демонстрацию в защиту своего родного языка бенгали, требуя признать его одним из государственных языков страны.

С тех пор эта дата в Бангладеш стала днем павших за родной язык, а весь мир отмечает День родного языка.

С праздником!

P.S. К сожалению, за свои права и свободы народам всегда приходилось платить. Эта история очень похожа на то, что было 9 лет и 1 день тому назад с теми, кого сейчас называем Героями Небесной Сотни.

Героям Слава!» – написал Сидорчук в посту в своем Инстаграм.