Адриано ГАЛЛИАНИ: «Хорошие воспоминания, когда вижу Шевченко»

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани, который ранее занимал аналогичную должность в «Милане», прокомментировал годовщину со времен приобретения Сильвио Берлускони «россонери»:

«20 февраля 1986 года Сильвио Берлускони купил «Милан». Многое приходит на ум. Я писал многим, начиная с Ван Бастена.

Прошло 37 лет, из которых 31 год я провел в «Милане». Когда я вижу Шевченко, у меня появляются хорошие воспоминания.

Лучший день, связанный с «Миланом»? Финал в Барселоне в 1989 году против «Стяуа», когда мы завоевали первый Кубок европейских чемпионов».

Шевченко выступал за «Милан» в 1999 – 2006 и 2008 – 2009 годах.