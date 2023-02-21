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Италия
21 февраля 2023, 14:49 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:01
136
0

Адриано ГАЛЛИАНИ: «Хорошие воспоминания, когда вижу Шевченко»

Гендиректор «Монцы» вспомнил свою работу в «Милане»

21 февраля 2023, 14:49 | Обновлено 21 февраля 2023, 15:01
136
0
Адриано ГАЛЛИАНИ: «Хорошие воспоминания, когда вижу Шевченко»
ФК Милан. Шевченко и Галлиани

Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани, который ранее занимал аналогичную должность в «Милане», прокомментировал годовщину со времен приобретения Сильвио Берлускони «россонери»:

«20 февраля 1986 года Сильвио Берлускони купил «Милан». Многое приходит на ум. Я писал многим, начиная с Ван Бастена.

Прошло 37 лет, из которых 31 год я провел в «Милане». Когда я вижу Шевченко, у меня появляются хорошие воспоминания.

Лучший день, связанный с «Миланом»? Финал в Барселоне в 1989 году против «Стяуа», когда мы завоевали первый Кубок европейских чемпионов».

Шевченко выступал за «Милан» в 1999 – 2006 и 2008 – 2009 годах.

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Адриано Галлиани Андрей Шевченко Милан Сильвио Берлускони
Источник Tuttomercatoweb
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