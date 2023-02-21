Адриано ГАЛЛИАНИ: «Хорошие воспоминания, когда вижу Шевченко»
Гендиректор «Монцы» вспомнил свою работу в «Милане»
Генеральный директор «Монцы» Адриано Галлиани, который ранее занимал аналогичную должность в «Милане», прокомментировал годовщину со времен приобретения Сильвио Берлускони «россонери»:
«20 февраля 1986 года Сильвио Берлускони купил «Милан». Многое приходит на ум. Я писал многим, начиная с Ван Бастена.
Прошло 37 лет, из которых 31 год я провел в «Милане». Когда я вижу Шевченко, у меня появляются хорошие воспоминания.
Лучший день, связанный с «Миланом»? Финал в Барселоне в 1989 году против «Стяуа», когда мы завоевали первый Кубок европейских чемпионов».
Шевченко выступал за «Милан» в 1999 – 2006 и 2008 – 2009 годах.
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