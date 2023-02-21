Лига конференций21 февраля 2023, 13:50 |
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Матч Днепр-1 – АЕК обслужит латвийская бригада судей
Главный арбитр – Андрис Трейманис
21 февраля 2023, 13:50 |
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УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч 1/16 финала Лиги конференций между «Днепром-1» и АЕКом из Ларнаки (Кипр). Поединок обслужит латвийская бригада судей во главе с 37-летним Андрисом Трейманисом.
Ассистенты – Харалдс Гудерманис и Мартиньш Свипстс. Резервный арбитр – Александрс Голубевс. Арбитры VAR – нидерландцы Роб Диперинк и Эрвин Бланк.
Матч «Днепр-1» – АЕК Ларнака пройдет в четверг, 23 февраля. Начало – в 19:45 по Киеву. Первый матч АЕК выиграл 1:0.
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