Матч Днепр-1 – АЕК обслужит латвийская бригада судей

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч 1/16 финала Лиги конференций между «Днепром-1» и АЕКом из Ларнаки (Кипр). Поединок обслужит латвийская бригада судей во главе с 37-летним Андрисом Трейманисом.

Ассистенты – Харалдс Гудерманис и Мартиньш Свипстс. Резервный арбитр – Александрс Голубевс. Арбитры VAR – нидерландцы Роб Диперинк и Эрвин Бланк.

Матч «Днепр-1» – АЕК Ларнака пройдет в четверг, 23 февраля. Начало – в 19:45 по Киеву. Первый матч АЕК выиграл 1:0.