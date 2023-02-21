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Лига конференций
21 февраля 2023, 13:50 |
239
0

Матч Днепр-1 – АЕК обслужит латвийская бригада судей

Главный арбитр – Андрис Трейманис

21 февраля 2023, 13:50 |
239
0
Матч Днепр-1 – АЕК обслужит латвийская бригада судей
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрис Трейманис

УЕФА назначил бригаду арбитров на ответный матч 1/16 финала Лиги конференций между «Днепром-1» и АЕКом из Ларнаки (Кипр). Поединок обслужит латвийская бригада судей во главе с 37-летним Андрисом Трейманисом.

Ассистенты – Харалдс Гудерманис и Мартиньш Свипстс. Резервный арбитр – Александрс Голубевс. Арбитры VAR – нидерландцы Роб Диперинк и Эрвин Бланк.

Матч «Днепр-1» – АЕК Ларнака пройдет в четверг, 23 февраля. Начало – в 19:45 по Киеву. Первый матч АЕК выиграл 1:0.

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Днепр-1 АЕК Ларнака Днепр-1 - АЕК Ларнака Лига конференций арбитры УЕФА
Источник УЕФА
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