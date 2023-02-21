Глава ATP: «Мы не верим в коллективную вину российских спортсменов»

Глава ATP Андреа Гауденци высказался о возможном бане российских и белорусских теннисистов в теннисе.

«Прежде всего, я хочу повторить, что мы всегда осуждали и будем осуждать войну. Я думаю, это очевидно, но это важно повторить и подтвердить, потому что мы посылаем этот сигнал очень четко. Я думаю, что мы полностью соответствуем указаниям МОК. Нашим игрокам нельзя выступать в командных соревнованиях, как и в любом другом виде спорта. Но есть виды спорта, в которых запрещены индивидуальные игроки. Честно говоря, мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Они играли в теннис всю свою жизнь. Мы считаем, что по справедливости у них должны быть такие же возможности, как и у всех остальных.

Мы также считаем, что они должны иметь возможность соревноваться и иметь право голоса, высказывать свое мнение. Мы видели, как Рублев написал на камеру «Мир, а не война». Я думаю, это важное послание. Мы хотим, чтобы эти игроки выступали, могли выражать свои чувства, в том числе, чтобы это доходило до их собственного народа, их собственной страны. Чтобы они рассказали свою собственную версию истории. Говоря в целом, мы выступаем за справедливость и свободу, и, безусловно, против войны, и мы будем продолжать бороться за эти принципы», – сказал Гауденци.