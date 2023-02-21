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  4. Глава ATP: «Мы не верим в коллективную вину российских спортсменов»
ATP
21 февраля 2023, 13:36 |
534
4

Глава ATP: «Мы не верим в коллективную вину российских спортсменов»

Андреа Гауденци – про призывы отстранить от выступлений индивидуальных теннисистов

21 февраля 2023, 13:36 |
534
4
Глава ATP: «Мы не верим в коллективную вину российских спортсменов»
Getty Images/Global Images Ukraine. Андреа Гауденци и Сергей Стаховский

Глава ATP Андреа Гауденци высказался о возможном бане российских и белорусских теннисистов в теннисе.

«Прежде всего, я хочу повторить, что мы всегда осуждали и будем осуждать войну. Я думаю, это очевидно, но это важно повторить и подтвердить, потому что мы посылаем этот сигнал очень четко. Я думаю, что мы полностью соответствуем указаниям МОК. Нашим игрокам нельзя выступать в командных соревнованиях, как и в любом другом виде спорта. Но есть виды спорта, в которых запрещены индивидуальные игроки. Честно говоря, мы не верим в коллективную вину. Эти ребята не сделали ничего плохого. Они играли в теннис всю свою жизнь. Мы считаем, что по справедливости у них должны быть такие же возможности, как и у всех остальных.

Мы также считаем, что они должны иметь возможность соревноваться и иметь право голоса, высказывать свое мнение. Мы видели, как Рублев написал на камеру «Мир, а не война». Я думаю, это важное послание. Мы хотим, чтобы эти игроки выступали, могли выражать свои чувства, в том числе, чтобы это доходило до их собственного народа, их собственной страны. Чтобы они рассказали свою собственную версию истории. Говоря в целом, мы выступаем за справедливость и свободу, и, безусловно, против войны, и мы будем продолжать бороться за эти принципы», – сказал Гауденци.

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ATP дисквалификация россии Андреа Гауденци
Источник Большой теннис Украины
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Комментарии 4
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Al1515
Ни один русский не высказался против войны путина .У каждого есть в семье брат отец двоюродный брат которые или воюют или помогают военному комплексу .Так что не надо отбеливать теннисистов .все они из этого отсталого болота и причастны к войне 
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+6
GloryUkraine
Це мабуть тому, що вони не на фронті зі зброєю в руках? Путлер теж не в окопі під Бахмутом. 
Він теж не винуватий пане Гауденці?
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+3
aleks8-48
Ответственность за совешенные звертва страны должен нести каждый, у кого российский паспот - определяющий принадлежность к этой страны. У бешенного зверя не вырыают только зубы,которыми он может кого ни будь покусать,а уничтожают каждую его клетку. Каждый обладатель российского гражданства является его клеткой и должен отвечать за весь зараженный организм.
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+1
Vladimir Semushin
Конечно ты не видишь,бабло застилает твои очи.
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+1
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