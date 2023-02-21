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  4. Артем ГАБЕЛОК: «С Петраковым и Шевой расстались неправильно. Это фишка УАФ»
Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 13:15 |
1360
0

Артем ГАБЕЛОК: «С Петраковым и Шевой расстались неправильно. Это фишка УАФ»

Капитан харьковского «Металлист 1925» – о бывшем тренере национальной команды

21 февраля 2023, 13:15 |
1360
0
Артем ГАБЕЛОК: «С Петраковым и Шевой расстались неправильно. Это фишка УАФ»
ФК Металлист 1925. Артем Габелок

Капитан харьковского «Металлист 1925» Артем Габелок рассказал о бывшем главном тренере сборной Украины Александре Петракове.

– Выступая за юношеские сборные Украины пяти разных возрастов, вы неизменно играли под руководством Александра Петракова. Какой он человек и тренер?
– Петраков – это душа. У меня столько веселых историй и «горбушек» не было ни с одним тренером.

– Расскажите хотя бы одну.
– В том-то и дело, что есть, что вспомнить, да рассказать нечего. Все эти истории не для печати. Могу сказать, что на теории Васильевич мог так «напихать» провинившемуся, что вся команда лежала от смеха. Мы ходили за ним, записывали в блокноты и потом рассказывали все эти истории друзьям. С чувством юмора у Петракова полный порядок. Это его конек.

– Вам не кажется, что Петраков не сказал своего последнего слова в сборной Украины и он еще мог принести ей пользу?
– С одной стороны, с ним поступили некрасиво. С другой стороны, результата не было. Но ведь и с Шевой расстались неправильно. Мне кажется, это фишка УАФ. Только у нас один тренер может тренировать клуб, юношескую и национальную сборные.

А что касается Петракова, то он выжал максимум из нашей сборной, и в Армении у него, насколько я знаю, все хорошо. Можете за него не переживать. В Армении о нем еще легенды будут ходить.

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Источник FanDay
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