Легенда и почетный президент Реала умер в 83 года

«Реал» официально сообщил о том, что легенда и почетный президент клуба Амансио Амаро умер в возрасте 83 лет.

Амансио выступал за «Реал» с 1962 по 1976 года. С клубом 9 раз становился чемпионом Испании, а в 1966 году выиграл Кубок европейских чемпионов.

В сезоне 1984/1985 Амансио был главным тренером «Реала», с октября 2022 года стал вице-президентом клуба. В 1964 году стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.