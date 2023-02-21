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  4. Легенда и почетный президент Реала умер в 83 года
Испания
21 февраля 2023, 13:05 |
810
0

Легенда и почетный президент Реала умер в 83 года

Амансио Амаро выступал за «Реал» 14 лет

21 февраля 2023, 13:05 |
810
0
Легенда и почетный президент Реала умер в 83 года
Getty Images/Global Images Ukraine. Амансио Амаро

«Реал» официально сообщил о том, что легенда и почетный президент клуба Амансио Амаро умер в возрасте 83 лет.

Амансио выступал за «Реал» с 1962 по 1976 года. С клубом 9 раз становился чемпионом Испании, а в 1966 году выиграл Кубок европейских чемпионов.

В сезоне 1984/1985 Амансио был главным тренером «Реала», с октября 2022 года стал вице-президентом клуба. В 1964 году стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.

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Источник ФК Реал Мадрид
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