Испания21 февраля 2023, 13:05 |
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Легенда и почетный президент Реала умер в 83 года
Амансио Амаро выступал за «Реал» 14 лет
21 февраля 2023, 13:05 |
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«Реал» официально сообщил о том, что легенда и почетный президент клуба Амансио Амаро умер в возрасте 83 лет.
Амансио выступал за «Реал» с 1962 по 1976 года. С клубом 9 раз становился чемпионом Испании, а в 1966 году выиграл Кубок европейских чемпионов.
В сезоне 1984/1985 Амансио был главным тренером «Реала», с октября 2022 года стал вице-президентом клуба. В 1964 году стал чемпионом Европы в составе сборной Испании.
Hasta siempre, Amancio, presidente de honor del Real Madrid.#RealMadrid— Real Madrid C.F. (@realmadrid) February 21, 2023
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