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  4. Киченок / Остапенко – Бабош / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 февраля 2023, 12:52 |
360
0

Киченок / Остапенко – Бабош / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Дубае

21 февраля 2023, 12:52 |
360
0
Киченок / Остапенко – Бабош / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Украина. Алена Остапенко и Людмила Киченок

21 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

Во втором раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится с тандемом Тимеа Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция). Встреча состоится четвертым запуском после матча Остапенко – Фругвиртова. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Чжаосюань Ян / Вера Звонарева – Сюко Аояма / Макото Ниномия.

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WTA Дубай смотреть онлайн Людмила Киченок Алена Остапенко Тимеа Бабош Кристина Младенович
Источник Sport.ua
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