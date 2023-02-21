Киченок / Остапенко – Бабош / Младенович. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга парного разряда на турнире в Дубае
21 февраля украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.
Во втором раунде украинка в дуэте с Аленой Остапенко из Латвии сразится с тандемом Тимеа Бабош / Кристина Младенович (Венгрия / Франция). Встреча состоится четвертым запуском после матча Остапенко – Фругвиртова. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.
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Далее по сетке победительницы матча Чжаосюань Ян / Вера Звонарева – Сюко Аояма / Макото Ниномия.
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