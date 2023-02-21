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  4. Марта Костюк – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
21 февраля 2023, 10:51 |
111
0

Марта Костюк – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Дубае

21 февраля 2023, 10:51 |
111
0
Марта Костюк – Белинда Бенчич. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

21 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) продолжит выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

Во втором раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, сразится с Белиндой Бенчич из Швейцарии (№9 WTA). Встреча состоится третьим запуском после матча Анисимова – Азаренко. Ориентировочное время начала матча – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли дважды, украинка пока не выигрывала.

В следующем раунде победительница сразится против Каролины Муховой (№112 WTA) или Сораны Кирсти (№70 WTA).

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Источник Sport.ua
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