ATP21 февраля 2023, 10:39 |
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Марченко проиграл на старте челленджера в США
Илья уступил Райана Харрисону
21 февраля 2023, 10:39 |
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Украинский теннисист Илья Марченко (№375 ATP) не смог успешно стартовать на хардовом челленджере в США, который проходит в помещении.
В матче первого круга украинец в трех сетах уступил американцу Райану Харрисону (№567 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов.
Ром. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Райан Харрисон (США) – 3:6, 6:3, 3:6
Теннисисты провели второй матч между собой, счет сравнялся.
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