Марченко проиграл на старте челленджера в США

Украинский теннисист Илья Марченко (№375 ATP) не смог успешно стартовать на хардовом челленджере в США, который проходит в помещении.

В матче первого круга украинец в трех сетах уступил американцу Райану Харрисону (№567 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов.

Ром. Первый круг

Илья Марченко (Украина) – Райан Харрисон (США) – 3:6, 6:3, 3:6

Теннисисты провели второй матч между собой, счет сравнялся.