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  4. Марченко проиграл на старте челленджера в США
ATP
21 февраля 2023, 10:39 |
45
0

Марченко проиграл на старте челленджера в США

Илья уступил Райана Харрисону

21 февраля 2023, 10:39 |
45
0
Марченко проиграл на старте челленджера в США
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко (№375 ATP) не смог успешно стартовать на хардовом челленджере в США, который проходит в помещении.

В матче первого круга украинец в трех сетах уступил американцу Райану Харрисону (№567 ATP), который получил уайлд-кард от организаторов.

Ром. Первый круг
Илья Марченко (Украина) – Райан Харрисон (США) – 3:6, 6:3, 3:6

Теннисисты провели второй матч между собой, счет сравнялся.

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Источник Sport.ua
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