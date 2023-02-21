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Лига Европы
21 февраля 2023, 08:17 | Обновлено 21 февраля 2023, 08:30
51
0

Ансу ФАТИ: «Мы выйдем на поле со всем энтузиазмом»

Нападающий «Барселоны» – об ответном матче с «Манчестер Юнайтед»

21 февраля 2023, 08:17 | Обновлено 21 февраля 2023, 08:30
51
0
Ансу ФАТИ: «Мы выйдем на поле со всем энтузиазмом»
Instagram. Ансу Фати

20-летний форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати поделился ожиданиями от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

«Мы в порядке, но и «Манчестер Юнайтед» тоже. Это будет сложная игра. Идея в том, чтобы выложиться на полную.

Мы выйдем на поле со всем энтузиазмом. Мы – «Барселона», и мы не боимся», - сказал Фати.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится 23 февраля на «Олд Траффорд». Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью – 2:2.

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Ансу Фати Манчестер Юнайтед Барселона Лига Европы
Источник Mundo Deportivo
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