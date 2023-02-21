Лига Европы21 февраля 2023, 08:17 | Обновлено 21 февраля 2023, 08:30
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Ансу ФАТИ: «Мы выйдем на поле со всем энтузиазмом»
Нападающий «Барселоны» – об ответном матче с «Манчестер Юнайтед»
21 февраля 2023, 08:17 | Обновлено 21 февраля 2023, 08:30
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20-летний форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати поделился ожиданиями от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».
«Мы в порядке, но и «Манчестер Юнайтед» тоже. Это будет сложная игра. Идея в том, чтобы выложиться на полную.
Мы выйдем на поле со всем энтузиазмом. Мы – «Барселона», и мы не боимся», - сказал Фати.
Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится 23 февраля на «Олд Траффорд». Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью – 2:2.
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