Ансу ФАТИ: «Мы выйдем на поле со всем энтузиазмом»

20-летний форвард каталонской «Барселоны» Ансу Фати поделился ожиданиями от ответного поединка 1/16 финала Лиги Европы против английского «Манчестер Юнайтед».

«Мы в порядке, но и «Манчестер Юнайтед» тоже. Это будет сложная игра. Идея в том, чтобы выложиться на полную.

Мы выйдем на поле со всем энтузиазмом. Мы – «Барселона», и мы не боимся», - сказал Фати.

Матч «Манчестер Юнайтед» – «Барселона» состоится 23 февраля на «Олд Траффорд». Начало в 22:00 по Киеву. Первая встреча завершилась вничью – 2:2.