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21 февраля 2023, 04:59 |
386
0

Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?

В XXI столетии Али Ашфак 18 раз оформил покер

21 февраля 2023, 04:59 |
386
0
Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
Twitter. Али Ашфак

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала игрока, который чаще всех забивал 4 мяча в XXI веке.

Таким футболистом стал Али Ашфак. 37-летний мальдивский форвард с 2022 года 18 раз оформил покер, перегнав по этому показателю легендарных Месси и Роналду.

К слову, Криштиану 11 раз сделал покер в матче, а Лионель – 8. Интересно, что Месси по этому показателю перегнал его друг и экс-партнер в «Барселоне» Луис Суарес, у которого за карьеру накопилось 9 таких матчей с 4 голами.

Топ-4 футболиста, которые чаще всех забивали 4 мяча за матч:

  1. Али Ашфак (Мальдивы) – 18
  2. Криштиану Роналду (Португалия) – 11
  3. Луис Суарес (Уругвай) – 9
  4. Лионель Месси (Аргентина) – 8

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рекорд IFFHS Криштиану Роналду Лионель Месси Луис Суарес Али Ашфак
Источник IFFHS
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