Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала игрока, который чаще всех забивал 4 мяча в XXI веке.

Таким футболистом стал Али Ашфак. 37-летний мальдивский форвард с 2022 года 18 раз оформил покер, перегнав по этому показателю легендарных Месси и Роналду.

К слову, Криштиану 11 раз сделал покер в матче, а Лионель – 8. Интересно, что Месси по этому показателю перегнал его друг и экс-партнер в «Барселоне» Луис Суарес, у которого за карьеру накопилось 9 таких матчей с 4 голами.

Топ-4 футболиста, которые чаще всех забивали 4 мяча за матч: