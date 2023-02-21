Не Месси и не Роналду. Кто чаще всех забивал 4 мяча за матч?
В XXI столетии Али Ашфак 18 раз оформил покер
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала игрока, который чаще всех забивал 4 мяча в XXI веке.
Таким футболистом стал Али Ашфак. 37-летний мальдивский форвард с 2022 года 18 раз оформил покер, перегнав по этому показателю легендарных Месси и Роналду.
К слову, Криштиану 11 раз сделал покер в матче, а Лионель – 8. Интересно, что Месси по этому показателю перегнал его друг и экс-партнер в «Барселоне» Луис Суарес, у которого за карьеру накопилось 9 таких матчей с 4 голами.
Топ-4 футболиста, которые чаще всех забивали 4 мяча за матч:
- Али Ашфак (Мальдивы) – 18
- Криштиану Роналду (Португалия) – 11
- Луис Суарес (Уругвай) – 9
- Лионель Месси (Аргентина) – 8
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