Товарищеские матчи
19.02.2023, FT 0 : 0
Украина. Премьер лига21 февраля 2023, 03:23 | Обновлено 21 февраля 2023, 03:30
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Львов сыграл вничью в спарринге с турецким клубом
Команда УПЛ не сумела забить в игре с «Бандырмаспор»
21 февраля 2023, 03:23 | Обновлено 21 февраля 2023, 03:30
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Клуб УПЛ «Львов» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
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Соперником был клуб «Бандырмаспор» из Турции. Команды разошлись миром без забитых голов (0:0).
Товарищеский матч. 19 февраля, Турция
Львов (Украина) – Бандырмаспор (Турция) – 0:0
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