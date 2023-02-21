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Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 03:23 | Обновлено 21 февраля 2023, 03:30
15
0

Львов сыграл вничью в спарринге с турецким клубом

Команда УПЛ не сумела забить в игре с «Бандырмаспор»

21 февраля 2023, 03:23 | Обновлено 21 февраля 2023, 03:30
15
0
Львов сыграл вничью в спарринге с турецким клубом
ФК Львов

Клуб УПЛ «Львов» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником был клуб «Бандырмаспор» из Турции. Команды разошлись миром без забитых голов (0:0).

Товарищеский матч. 19 февраля, Турция

Львов (Украина) – Бандырмаспор (Турция) – 0:0

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Источник Sport.ua
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