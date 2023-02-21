В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала защитника, который забил больше всех голов в XXI веке.

Им стал 36-летний испанский защитник Серхио Рамос, который сейчас выступает во французском «ПСЖ». На его счету 130 голов с 2002 года.

В тройке также оказались японский футболист Маркус Тулио Танака (104 гола) и алжирец Абдерахман Хачуд (93 гола).

Интересно, что на восьмом месте расположился экс-звезда донецкого «Шахтера» хорват Дарио Срна. За свою карьеру он забил 79 голов.

1. Серхио Рамос (Испания) – 130

2. Маркус Тулио Танака (Япония) – 104

3. Абдерахман Хачуд – 93

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8. Дарио Срна (Хорватия) – 79