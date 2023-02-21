Підтримати українських військових та людей, які постраждали через війну
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
Другие новости
21 февраля 2023, 03:43 |
126
0

В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке

Серхио Рамос забил 130 голов с начала своей карьеры

21 февраля 2023, 03:43 |
126
0
В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала защитника, который забил больше всех голов в XXI веке.

Им стал 36-летний испанский защитник Серхио Рамос, который сейчас выступает во французском «ПСЖ». На его счету 130 голов с 2002 года.

В тройке также оказались японский футболист Маркус Тулио Танака (104 гола) и алжирец Абдерахман Хачуд (93 гола).

Интересно, что на восьмом месте расположился экс-звезда донецкого «Шахтера» хорват Дарио Срна. За свою карьеру он забил 79 голов.

1. Серхио Рамос (Испания) – 130

2. Маркус Тулио Танака (Япония) – 104

3. Абдерахман Хачуд – 93
...
8. Дарио Срна (Хорватия) – 79

По теме:
К Мудрику с Поттером или к Клоппу? Ливерпулю предложили Неймара
ОФИЦИАЛЬНО. Экс-тренера Шахтера уволили в Италии. Он провел всего 2 матча
Не повторить ошибок Лунина. В какой клуб перейдет Трубин
Серхио Рамос Дарио Срна рекорд ПСЖ Шахтер Донецк IFFHS
Источник IFFHS
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Гранд стоит на вылет. Валенсия потерпела 5-е поражение подряд
Футбол | 21 февраля 2023, 00:47 0
ВИДЕО. Гранд стоит на вылет. Валенсия потерпела 5-е поражение подряд
ВИДЕО. Гранд стоит на вылет. Валенсия потерпела 5-е поражение подряд

Единственный гол для «Хетафе» на 82-й минуте забил Борха Майораль

Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Футбол | 20 февраля 2023, 16:06 18
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном
Названа причина отсутствия Мудрика в старте Челси на игру с Саутгемптоном

Наставник команды Грэм Поттер не сам так решил

Киевское Динамо в Турции сыграло вничью с Ригой
Футбол | 20.02.2023, 18:04
Киевское Динамо в Турции сыграло вничью с Ригой
Киевское Динамо в Турции сыграло вничью с Ригой
В Ренне секс-скандал. Через три дня у них ответный матч против Шахтера
Футбол | 20.02.2023, 10:12
В Ренне секс-скандал. Через три дня у них ответный матч против Шахтера
В Ренне секс-скандал. Через три дня у них ответный матч против Шахтера
ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь
Футбол | 20.02.2023, 09:16
ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь
ВИДЕО. Мудрик и Феликс перепасовывались, пока Аспиликуэте оказывали помощь
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
Мбаппе и Месси спасли ПСЖ в невероятном матче с 7 голами
19.02.2023, 16:01 4
Футбол
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
Джима пропустит масс-старт на чемпионате мира
19.02.2023, 09:53 3
Биатлон
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
Василий ЛОМАЧЕНКО: «Хочу вписать в историю имя своего отца»
20.02.2023, 08:52 11
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
Леннокс ЛЬЮИС: «Усик может побить Фьюри»
20.02.2023, 16:29 1
Бокс
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный и Дудченко не попали в топ-20 в масс-старте
ЧМ-2023 по биатлону. Пидручный и Дудченко не попали в топ-20 в масс-старте
19.02.2023, 14:09 2
Биатлон
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
Карьера под угрозой. Реакция фанов на игру Мудрика в матче с Саутгемптоном
19.02.2023, 03:32 20
Футбол
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
Три проблемы Шахтера, которые нужно устранить перед ответной игрой с Ренном
20.02.2023, 07:40 14
Футбол
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
ВИДЕО. Зинченко остановился поиграть с мальчиком и был жестоко наказан
20.02.2023, 09:45 6
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности