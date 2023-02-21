В топе – легенда Шахтера. Назван самый забивающий защитник в XXI веке
Серхио Рамос забил 130 голов с начала своей карьеры
Международная федерация футбольной истории и статистики IFFHS назвала защитника, который забил больше всех голов в XXI веке.
Им стал 36-летний испанский защитник Серхио Рамос, который сейчас выступает во французском «ПСЖ». На его счету 130 голов с 2002 года.
В тройке также оказались японский футболист Маркус Тулио Танака (104 гола) и алжирец Абдерахман Хачуд (93 гола).
Интересно, что на восьмом месте расположился экс-звезда донецкого «Шахтера» хорват Дарио Срна. За свою карьеру он забил 79 голов.
1. Серхио Рамос (Испания) – 130
2. Маркус Тулио Танака (Япония) – 104
3. Абдерахман Хачуд – 93
...
8. Дарио Срна (Хорватия) – 79
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