Источник: харьковский Металлист подписал украинского вратаря из Первой лиги

22-летний украинский голкипер Даниил Ермолов подписал контракт с харьковским «Металлистом». Он перешел в клуб УПЛ из «Кремня», который выступает в Первой лиге Украины.

По информации FootBoom, Ермолов будет играть за «Металлист» на правах аренды. Соглашение рассчитано на полгода с опцией выкупа.

В текущем сезоне Даниил провел 11 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 20 голов.

За свою карьеру Ермолов, помимо «Кремня», также выступал за «Сталь», «Волынь» и тернопольскую «Ниву».