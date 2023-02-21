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Украина. Премьер лига
21 февраля 2023, 01:48 | Обновлено 21 февраля 2023, 02:34
113
0

Источник: харьковский Металлист подписал украинского вратаря из Первой лиги

Даниил Ермолов перешел в клуб УПЛ из «Кременя»

21 февраля 2023, 01:48 | Обновлено 21 февраля 2023, 02:34
113
0
Источник: харьковский Металлист подписал украинского вратаря из Первой лиги
ФК Кремень. Даниил Ермолов

22-летний украинский голкипер Даниил Ермолов подписал контракт с харьковским «Металлистом». Он перешел в клуб УПЛ из «Кремня», который выступает в Первой лиге Украины.

По информации FootBoom, Ермолов будет играть за «Металлист» на правах аренды. Соглашение рассчитано на полгода с опцией выкупа.

В текущем сезоне Даниил провел 11 матчей в Первой лиге, в которых пропустил 20 голов.

За свою карьеру Ермолов, помимо «Кремня», также выступал за «Сталь», «Волынь» и тернопольскую «Ниву».

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Даниил Ермолов Кремень Кременчуг Металлист Харьков трансферы трансферы УПЛ аренда игрока
Источник Footboom
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