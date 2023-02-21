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WTA
21 февраля 2023, 00:07 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:08
64
0

Ангелина Калинина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире в Дубае

21 февраля 2023, 00:07 | Обновлено 21 февраля 2023, 00:08
64
0
Ангелина Калинина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

21 февраля украинскией теннисистки Ангелина Калинина (№33 WTA) и Даяна Ястремская (№122 WTA) продолжат выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 09:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, выиграла Ангелина.

В следующем раунде победительница сразится против Каролины Плишковой (№18 WTA) или Марии Саккари (№7 WTA).

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Даяна Ястремская Ангелина Калинина WTA Дубай смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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