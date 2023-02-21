Ангелина Калинина – Даяна Ястремская. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

21 февраля украинскией теннисистки Ангелина Калинина (№33 WTA) и Даяна Ястремская (№122 WTA) продолжат выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

Встреча состоится первым запуском. Время начала матча – 09:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли один раз, выиграла Ангелина.

В следующем раунде победительница сразится против Каролины Плишковой (№18 WTA) или Марии Саккари (№7 WTA).

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