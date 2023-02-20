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Украина
20 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 23:37
213
1

Роман ЗОЗУЛЯ: «В 2014 году мы сделали свой выбор. Люди стояли до конца»

Украинский футболист почтил память Героев Небесной сотни

20 февраля 2023, 23:23 | Обновлено 20 февраля 2023, 23:37
213
1
Роман ЗОЗУЛЯ: «В 2014 году мы сделали свой выбор. Люди стояли до конца»
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Украинский футболист Роман Зозуля почтил честь Героев Небесной сотни:

«Сегодня Украина отмечает годовщину «Героев небесной сотни». Тогда, на рубеже 2013 и 2014 годов, мы сделали свой выбор. Выбор – шаг вперед. В Европу. К ценностям, которые мы хотели иметь в своей жизни, а не к совковому прошлому.

Люди приняли сторону продвижения вперед. Сотни тысяч людей стали на площади, защищая и выбирая светлое будущее.

Власти, руководившие в те годы Украиной, решили разогнать Майдан. Нагнав Беркут, они пошли в атаку. Не щадя никого на своем пути. Людей обливали водой, забрасывали светло-шумовыми гранатами. Стреляли…

Люди не отступали, сдерживали все. И стояли до конца. К сожалению, тогда погибло очень много мирного населения. Населения, которое отстаивало свое будущее.

Давайте чтить всех погибших. Продолжаем их дело. Боремся. Не отступаем».

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Remark
Не знаю как кому, а мне вот, прочитав текст Ромы, то такое чувство как будто прочитал какой-то очередной спич с фб какого-то нашего политика.
П. С. Его конечно выбор. Но будучи таким патриотам (судя по постам). Почему не вернуться в Украину и начать тут к примеру волонтерить? А он мало того, что долго был без клуба, так еще и перешел ну почти во дворовую команду, что кажется мне как прикрытие для того, чтобы не возвращаться на родину. Но опять же, я могу ошибаться, не судите строго.
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