Роман ЗОЗУЛЯ: «В 2014 году мы сделали свой выбор. Люди стояли до конца»

Украинский футболист Роман Зозуля почтил честь Героев Небесной сотни:

«Сегодня Украина отмечает годовщину «Героев небесной сотни». Тогда, на рубеже 2013 и 2014 годов, мы сделали свой выбор. Выбор – шаг вперед. В Европу. К ценностям, которые мы хотели иметь в своей жизни, а не к совковому прошлому.

Люди приняли сторону продвижения вперед. Сотни тысяч людей стали на площади, защищая и выбирая светлое будущее.

Власти, руководившие в те годы Украиной, решили разогнать Майдан. Нагнав Беркут, они пошли в атаку. Не щадя никого на своем пути. Людей обливали водой, забрасывали светло-шумовыми гранатами. Стреляли…

Люди не отступали, сдерживали все. И стояли до конца. К сожалению, тогда погибло очень много мирного населения. Населения, которое отстаивало свое будущее.

Давайте чтить всех погибших. Продолжаем их дело. Боремся. Не отступаем».