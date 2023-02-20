Роман ЗОЗУЛЯ: «В 2014 году мы сделали свой выбор. Люди стояли до конца»
Украинский футболист почтил память Героев Небесной сотни
Украинский футболист Роман Зозуля почтил честь Героев Небесной сотни:
«Сегодня Украина отмечает годовщину «Героев небесной сотни». Тогда, на рубеже 2013 и 2014 годов, мы сделали свой выбор. Выбор – шаг вперед. В Европу. К ценностям, которые мы хотели иметь в своей жизни, а не к совковому прошлому.
Люди приняли сторону продвижения вперед. Сотни тысяч людей стали на площади, защищая и выбирая светлое будущее.
Власти, руководившие в те годы Украиной, решили разогнать Майдан. Нагнав Беркут, они пошли в атаку. Не щадя никого на своем пути. Людей обливали водой, забрасывали светло-шумовыми гранатами. Стреляли…
Люди не отступали, сдерживали все. И стояли до конца. К сожалению, тогда погибло очень много мирного населения. Населения, которое отстаивало свое будущее.
Давайте чтить всех погибших. Продолжаем их дело. Боремся. Не отступаем».
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П. С. Его конечно выбор. Но будучи таким патриотам (судя по постам). Почему не вернуться в Украину и начать тут к примеру волонтерить? А он мало того, что долго был без клуба, так еще и перешел ну почти во дворовую команду, что кажется мне как прикрытие для того, чтобы не возвращаться на родину. Но опять же, я могу ошибаться, не судите строго.