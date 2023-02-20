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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 23:05 | Обновлено 20 февраля 2023, 23:22
64
0

Львов на сборах в Турции минимально переиграл команду Бельцы из Молдовы

Единственный в матче гол для львовян забил Артур Ременяк

20 февраля 2023, 23:05 | Обновлено 20 февраля 2023, 23:22
64
0
Львов на сборах в Турции минимально переиграл команду Бельцы из Молдовы
ФК Львов

Клуб УПЛ «Львов» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.

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Соперником был клуб «Бельцы» из Молдовы. Украинская команда одержала победу со счетом 1:0.

Единственный в матче гол для львовян забил Артур Ременяк.

Товарищеский матч. 20 февраля, Турция

Львов (Украина) – Бельцы (Молдова) – 1:0

Гол: Артур Ременяк

Львов (стартовый состав): игрок на просмотре, Никитюк, Сасовский, Вовкун, Михайлив В., Михайлив Р. , Мильченко, Ременяк, Эсеола, Бугай, Алибеков.

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Бельцы товарищеские матчи учебно-тренировочные сборы контрольные матчи УПЛ Артур Ременяк Львов
Источник Sport.ua
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