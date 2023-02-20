Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 23:05 | Обновлено 20 февраля 2023, 23:22
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Львов на сборах в Турции минимально переиграл команду Бельцы из Молдовы
Единственный в матче гол для львовян забил Артур Ременяк
20 февраля 2023, 23:05 | Обновлено 20 февраля 2023, 23:22
64
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Клуб УПЛ «Львов» провел очередной контрольный матч на зимних сборах в Турции.
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Соперником был клуб «Бельцы» из Молдовы. Украинская команда одержала победу со счетом 1:0.
Единственный в матче гол для львовян забил Артур Ременяк.
Товарищеский матч. 20 февраля, Турция
Львов (Украина) – Бельцы (Молдова) – 1:0
Гол: Артур Ременяк
Львов (стартовый состав): игрок на просмотре, Никитюк, Сасовский, Вовкун, Михайлив В., Михайлив Р. , Мильченко, Ременяк, Эсеола, Бугай, Алибеков.
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