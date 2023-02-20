ФОТО. Ребров высказал благодарность Байдену после его визита в Киев
Президент США посетил столицу Украины без предварительного анонса
Украинский тренер эмиратского клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров высказал благодарность президенту США Джо Байдена после его визита в Киев:
«Господин Президент, от имени всех украинцев, мы благодарим Вас за Вашу бесконечную поддержку!
Очень приятно видеть, как один из сильнейших союзников Украины посещает нашу столицу и продолжает укреплять отношения между нашими странами, в самое сложное время истории нашей страны, которая уже год от времени полномасштабного вторжения россии защищает свою независимость и демократические ценности свободного мира.
Верю, что Вы и дальше будете стоять на стороне Украины! И уверен, что вместе мы одержим победу над агрессором, за которую так много наших людей уже заплатили высокую цену».
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