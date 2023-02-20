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Украина
20 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 22:43
2030
2

ФОТО. Ребров высказал благодарность Байдену после его визита в Киев

Президент США посетил столицу Украины без предварительного анонса

20 февраля 2023, 22:20 | Обновлено 20 февраля 2023, 22:43
2030
2
ФОТО. Ребров высказал благодарность Байдену после его визита в Киев
ФК Аль-Айн. Сергей Ребров

Украинский тренер эмиратского клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров высказал благодарность президенту США Джо Байдена после его визита в Киев:

«Господин Президент, от имени всех украинцев, мы благодарим Вас за Вашу бесконечную поддержку!

Очень приятно видеть, как один из сильнейших союзников Украины посещает нашу столицу и продолжает укреплять отношения между нашими странами, в самое сложное время истории нашей страны, которая уже год от времени полномасштабного вторжения россии защищает свою независимость и демократические ценности свободного мира.

Верю, что Вы и дальше будете стоять на стороне Украины! И уверен, что вместе мы одержим победу над агрессором, за которую так много наших людей уже заплатили высокую цену».

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Сергей Ребров российско-украинская война Владимир Зеленский Джо Байден
Источник Instagram
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Кепа Ларисабродяга
Да... байдену будет приятно.. целый ребров его благодарит
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