ФОТО. Ребров высказал благодарность Байдену после его визита в Киев

Украинский тренер эмиратского клуба «Аль-Айн» Сергей Ребров высказал благодарность президенту США Джо Байдена после его визита в Киев:

«Господин Президент, от имени всех украинцев, мы благодарим Вас за Вашу бесконечную поддержку!

Очень приятно видеть, как один из сильнейших союзников Украины посещает нашу столицу и продолжает укреплять отношения между нашими странами, в самое сложное время истории нашей страны, которая уже год от времени полномасштабного вторжения россии защищает свою независимость и демократические ценности свободного мира.

Верю, что Вы и дальше будете стоять на стороне Украины! И уверен, что вместе мы одержим победу над агрессором, за которую так много наших людей уже заплатили высокую цену».