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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 22:03 | Обновлено 20 февраля 2023, 22:13
1024
0

Источник: Ингулец усилится левым вингером, воспитанником Динамо

Юрий Козыренко и Максим Мельничук перейдут из «Ворсклы» в «Ингулец»

20 февраля 2023, 22:03 | Обновлено 20 февраля 2023, 22:13
1024
0
Источник: Ингулец усилится левым вингером, воспитанником Динамо
Instagram. Юрий Козыренко

Команда «Ингулец» Петрово в ближайшее время подпишет на постоянной основе двух футболистов «Ворсклы» – Юрия Козыренко и Максима Мельничука.

Воспитанник «Динамо» Юрий Козыренко играет в амплуа левого вингера. Он перешел в «Ворсклу» из беларусской «Ислочи» и забивал за полтавчан в квалификации Лиги Европы.

23-летний Максим Мельничук играет на позиции левого защитника.

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Источник ТаТоТаке
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