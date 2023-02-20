Украина. Премьер лига20 февраля 2023, 22:03 | Обновлено 20 февраля 2023, 22:13
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Источник: Ингулец усилится левым вингером, воспитанником Динамо
Юрий Козыренко и Максим Мельничук перейдут из «Ворсклы» в «Ингулец»
20 февраля 2023, 22:03 | Обновлено 20 февраля 2023, 22:13
1024
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Команда «Ингулец» Петрово в ближайшее время подпишет на постоянной основе двух футболистов «Ворсклы» – Юрия Козыренко и Максима Мельничука.
Воспитанник «Динамо» Юрий Козыренко играет в амплуа левого вингера. Он перешел в «Ворсклу» из беларусской «Ислочи» и забивал за полтавчан в квалификации Лиги Европы.
23-летний Максим Мельничук играет на позиции левого защитника.
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