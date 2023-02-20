Источник: Ингулец усилится левым вингером, воспитанником Динамо

Команда «Ингулец» Петрово в ближайшее время подпишет на постоянной основе двух футболистов «Ворсклы» – Юрия Козыренко и Максима Мельничука.

Воспитанник «Динамо» Юрий Козыренко играет в амплуа левого вингера. Он перешел в «Ворсклу» из беларусской «Ислочи» и забивал за полтавчан в квалификации Лиги Европы.

23-летний Максим Мельничук играет на позиции левого защитника.