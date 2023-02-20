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ATP
20 февраля 2023, 19:37 | Обновлено 20 февраля 2023, 19:53
743
5

На концовку не хватило. Крутых проиграл Броди в Дохе

Украинец был близок к апсету

20 февраля 2023, 19:37 | Обновлено 20 февраля 2023, 19:53
743
5
На концовку не хватило. Крутых проиграл Броди в Дохе
Instagram. Алексей Крутых

Украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) провел с британцем Лиамом Броди (№147 ATP) матч первого круга на турнире ATP 250 в Дохе.

Теннисисты выясняли отношения на корте 2 часа 30 минут. Крутых, который был андердогом поединка, после «сухого» поражения в первом сете смог общий счет сравнять и довести борьбу в третьей партии до тай-брейка. Увы, на решающее выяснение отношения сил у украинца явно не хватило – Броди взял третий сет и матч.

АТР Доха. Первый круг

Алексей Крутых (Украина, Q) – Лиам Броди (Великобритания, Q) – 0:6, 6:4, 6:7 (2:7)

В следующем раунде Броди сразится с рашистом Даниилом Медведевым, который имеет на турнире третий номер посева.

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Алексей Крутых Лиам Броди ATP Доха
Источник Sport.ua
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Александр Ад
Льоша на вірному шляху,перемоги обов'язково прийдуть!
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+2
Александр Науменко
Молодець , загалом виступ успішний.
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+1
Arctic
просто перенервував на тай брейку, потрібно було більше концентрації
а загалом гідно зіграв
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+1
introvert
"Щастить" поки що Олексію на однотипних суперників в основах турнірів. Цей Броуді фактично клон Шварцмана: такий же маленький, всюдисущий і усе повертає. Єдина відмінність - шульга. Так, вкрай неприємно грати проти таких, іноді навіть бісить, але якщо терпіти і не робити подарунків, проблем виникнути не повинно. На жаль, це поки що не про Олексія - бракує йому хорошого завершального удару. От і вийшло двічі на одні й ті ж самі граблі.
Ответить
+1
Обсервер Влад
Цей Крутих ще більша психічка, ніж Костюк. Постійно кидається ракетками, свариться з суддею, істерить на пустому місці... Якщо у жінок подібні заскоки ще можуть деколи проканати, то в АТР з такими психами робити нічого (якщо звичайно ти не талант рівня Ніка Кірйоса).
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-1
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