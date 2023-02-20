На концовку не хватило. Крутых проиграл Броди в Дохе
Украинец был близок к апсету
Украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) провел с британцем Лиамом Броди (№147 ATP) матч первого круга на турнире ATP 250 в Дохе.
Теннисисты выясняли отношения на корте 2 часа 30 минут. Крутых, который был андердогом поединка, после «сухого» поражения в первом сете смог общий счет сравнять и довести борьбу в третьей партии до тай-брейка. Увы, на решающее выяснение отношения сил у украинца явно не хватило – Броди взял третий сет и матч.
АТР Доха. Первый круг
Алексей Крутых (Украина, Q) – Лиам Броди (Великобритания, Q) – 0:6, 6:4, 6:7 (2:7)
В следующем раунде Броди сразится с рашистом Даниилом Медведевым, который имеет на турнире третий номер посева.
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