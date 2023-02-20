Анхель ДИ МАРИЯ: «Будущее? Для меня важно остаться в Европе»
Вингер «Ювентуса» – о своем будущем
Вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария, чей контракт истекает летом 2023 года, рассказал о своих планах на будущее:
«У меня нет предпочтений на этот счет. Я счастлив здесь. В последнее время у клуба были некоторые проблемы, и мы не обсуждали продление контракта. Я не разговаривал ни с «Юве», ни с какой-либо другой командой. Я стараюсь сосредоточиться на игре и доказывать свою ценность в каждом матче, а потом посмотрим, что произойдет.
Я хочу сыграть на следующем Кубке Америки, поэтому для меня важно остаться в Европе, чтобы быть вызванным в сборную, иначе Лионель Скалони не будет меня рассматривать».
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