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  4. Анхель ДИ МАРИЯ: «Будущее? Для меня важно остаться в Европе»
Италия
20 февраля 2023, 19:08 |
386
0

Анхель ДИ МАРИЯ: «Будущее? Для меня важно остаться в Европе»

Вингер «Ювентуса» – о своем будущем

20 февраля 2023, 19:08 |
386
0
Анхель ДИ МАРИЯ: «Будущее? Для меня важно остаться в Европе»
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария

Вингер «Ювентуса» Анхель Ди Мария, чей контракт истекает летом 2023 года, рассказал о своих планах на будущее:

«У меня нет предпочтений на этот счет. Я счастлив здесь. В последнее время у клуба были некоторые проблемы, и мы не обсуждали продление контракта. Я не разговаривал ни с «Юве», ни с какой-либо другой командой. Я стараюсь сосредоточиться на игре и доказывать свою ценность в каждом матче, а потом посмотрим, что произойдет.

Я хочу сыграть на следующем Кубке Америки, поэтому для меня важно остаться в Европе, чтобы быть вызванным в сборную, иначе Лионель Скалони не будет меня рассматривать».

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Источник ESPN
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