Пиоли был признан тренером года в Италии

В Италии состоялась церемония награждения Panchina d’Oro (Золотая скамейка). Лучшим тренером года в итальянском футболе был признан наставник «Милана» Стефано Пиоли, который в прошлом сезоне привел команду к чемпионству в Серии А.

В голосовании, в котором участвовали тренеры, Пиоли набрал 33 очка из 46 возможных. Давиде Никола, который спас «Салернитану» от вылета в Серию В, с 4 баллами стал вторым, а Лучано Спаллетти, который лидирует в нынешнем сезоне Серии А с «Наполи», набрал 3 балла.

Специальную награду получил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, который привел сборную Аргентины к титулу чемпионов мира 2022 года.