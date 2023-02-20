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  4. Пиоли был признан тренером года в Италии
Италия
20 февраля 2023, 17:32 |
276
1

Пиоли был признан тренером года в Италии

Специальную награду получил Лионель Скалони

20 февраля 2023, 17:32 |
276
1
Пиоли был признан тренером года в Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Стефано Пиоли

В Италии состоялась церемония награждения Panchina d’Oro (Золотая скамейка). Лучшим тренером года в итальянском футболе был признан наставник «Милана» Стефано Пиоли, который в прошлом сезоне привел команду к чемпионству в Серии А.

В голосовании, в котором участвовали тренеры, Пиоли набрал 33 очка из 46 возможных. Давиде Никола, который спас «Салернитану» от вылета в Серию В, с 4 баллами стал вторым, а Лучано Спаллетти, который лидирует в нынешнем сезоне Серии А с «Наполи», набрал 3 балла.

Специальную награду получил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, который привел сборную Аргентины к титулу чемпионов мира 2022 года.

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Стефано Пиоли Давиде Никола Лучано Спаллетти Лионель Скалони Серия A
Источник Football-Italia
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Al1515
Здорово Милан выглядел в матче с Тотнхэмом .Прекрасная команда .Пиоли молодец .
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