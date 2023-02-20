Испания20 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:10
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ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию
Главные новости дня и прогноз на главные матчи
20 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:10
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1. Ренн одержал победу в чемпионате перед матчем против Шахтера
2. Неймар получил травму
3. Скандал в матче Динамо
4. Прогноз на матч Гетафе – Валенсия
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