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Испания
20 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:10
363
0

ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию

Главные новости дня и прогноз на главные матчи

20 февраля 2023, 15:05 | Обновлено 20 февраля 2023, 15:10
363
0
ВИДЕО. Победа Ренна, жуткая травма Неймара, ставим на Валенсию
Getty Images/Global Images Ukraine

1. Ренн одержал победу в чемпионате перед матчем против Шахтера
2. Неймар получил травму
3. Скандал в матче Динамо
4. Прогноз на матч Гетафе – Валенсия

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Источник Sport.ua
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