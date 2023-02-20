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Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 12:35 |
764
0

Экс-игрок молодежной сборной Украины завершил карьеру

Артур Западня повесил бутсы на гвоздь

20 февраля 2023, 12:35 |
764
0
Экс-игрок молодежной сборной Украины завершил карьеру
ФК Металлист 1925. Артур Западня

32-летний украинский защитник Артур Западня решил завершить карьеру.

Об этом сообщает FootBoom. Последним клубом украинца был казахстанский «Мактаарал», который он покинул в конце 2022 года.

За свою карьеру Западня выступал за многие украинские клубы: «Мариуполь», «Ворскла», «Сумы», «Верес», «Львов», «Волынь», «Десна», «Металлист 1925» (последний клуб Артура в Украине).

В период с 2010 по 2011 года Западня вызывался в сборную Украины U-21, за которую он провел 5 матчей.

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Артур Западня сборная Украины по футболу U-21 завершение карьеры Мактаарал
Источник Footboom
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