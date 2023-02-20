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WTA
20 февраля 2023, 12:07 | Обновлено 20 февраля 2023, 12:08
703
0

Катарина Завацкая – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Дубае

20 февраля 2023, 12:07 | Обновлено 20 февраля 2023, 12:08
703
0
Катарина Завацкая – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

20 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№280 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В финале отбора украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с 13-й сеяной Аленой Остапенко из Латвии (№20 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после поединка Павлюченкова – Азаренко. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.

В следующем раунде победительница сразится против Линды Фругвиртовой из Чехии (№52 WTA).

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WTA Дубай Катарина Завацкая смотреть онлайн Алена Остапенко
Источник Sport.ua
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