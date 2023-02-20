Катарина Завацкая – Алена Остапенко. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Дубае
20 февраля украинская теннисистка Катарина Завацкая (№280 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.
В финале отбора украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с 13-й сеяной Аленой Остапенко из Латвии (№20 WTA). Встреча состоится четвертым запуском после поединка Павлюченкова – Азаренко. Ориентировочное время начала матча – 17:00 по Киеву.
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Ранее теннисистки играли один раз, украинка победила.
В следующем раунде победительница сразится против Линды Фругвиртовой из Чехии (№52 WTA).
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