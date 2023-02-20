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  4. Алексей Крутых – Лиам Броди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP
20 февраля 2023, 11:37 |
13
0

Алексей Крутых – Лиам Броди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию первого круга на турнире в Дохе

20 февраля 2023, 11:37 |
13
0
Алексей Крутых – Лиам Броди. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ATP. Алексей Крутых

20 февраля украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) начнет выступления в основе турнира ATP 250 в Дохе.

В первом раунде украинец, который преодолел квалификацию, сразится против британца Лиама Броди (№147 ATP). Поединок состоится третьим запуском. Ориентировочное время начала матча – 16:30 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисисты между собой не играли.

В следующем раунде победитель сразится против третьего сеяного Даниила Медведева.

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ATP Доха Алексей Крутых смотреть онлайн Лиам Броди
Источник Sport.ua
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