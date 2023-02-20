В Ренне секс-скандал. Через три дня у них ответный матч против Шахтера

Накануне ответного поединка в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера» у французского «Ренна» наметились проблемы.

В социальных сетях во Франции раздувается скандал вокруг 30-летнего хавбека бретонцев Флавьена Тэ. Сообщается, что тот якобы переспал с супругой партнера по команде Ловро Майера.

Информация, возможно, не стоила бы упоминания, если бы на нее не отреагировал сам Тэ. В соцсетях хавбек заявил, что все это является ложью, а также пригрозил тем, кто распространяет неправдивую информацию штрафом в 12 тысяч евро.

«Меня только что проинформировали о необоснованных и недопустимых слухах, циркулирующих в Twitter. Это посты, которые касаются моей семьи, моего товарища по команде и его родственников, а также клуба, неприемлемы. (…) Позор», - написал Тэ.

Le message de Flavien #Tait concernant ces soit disante rumeurs entre lui et l'entourage de Lovro #Majer. pic.twitter.com/ELfYWnFUhj — Team SRFC 🔴⚫ (@team_srfc) February 19, 2023

Флавьен Тэ выступает за «Ренн» с лета 2019 года. В текущем сезоне на его счету 30 матчей за бретонцев во всех турнирах, а также 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.