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  4. В Ренне секс-скандал. Через три дня у них ответный матч против Шахтера
Франция
20 февраля 2023, 10:12 |
3634
3

В Ренне секс-скандал. Через три дня у них ответный матч против Шахтера

Флавьена Тэ подозревают в интрижке с супругой Ловро Майера

20 февраля 2023, 10:12 |
3634
3
В Ренне секс-скандал. Через три дня у них ответный матч против Шахтера
Instagram. Флавьен Тэ

Накануне ответного поединка в рамках 1/16 финала Лиги Европы против «Шахтера» у французского «Ренна» наметились проблемы.

В социальных сетях во Франции раздувается скандал вокруг 30-летнего хавбека бретонцев Флавьена Тэ. Сообщается, что тот якобы переспал с супругой партнера по команде Ловро Майера.

Информация, возможно, не стоила бы упоминания, если бы на нее не отреагировал сам Тэ. В соцсетях хавбек заявил, что все это является ложью, а также пригрозил тем, кто распространяет неправдивую информацию штрафом в 12 тысяч евро.

«Меня только что проинформировали о необоснованных и недопустимых слухах, циркулирующих в Twitter. Это посты, которые касаются моей семьи, моего товарища по команде и его родственников, а также клуба, неприемлемы. (…) Позор», - написал Тэ.

Флавьен Тэ выступает за «Ренн» с лета 2019 года. В текущем сезоне на его счету 30 матчей за бретонцев во всех турнирах, а также 2 забитых мяча и 2 результативные передачи.

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Ренн Ренн - Шахтер Флавьен Тэ Ловро Майер скандал секс
Источник TopMercato.com
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Комментарии 3
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fitnes_sports066
Если бы вашу жену шпигал друг и вы узнав, случайно вы увидели в баре его  - конфликт на публику.  Так и тут, надеяться на разборке одноклубников этот сброс в прессу.
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0
Gargantua
так это не в Ренне скандал а дома у Маера. Вот если бы Тэ шпилил самого Маера тогда да...
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-1
nick07
а в чому проблема для клубу? 
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-1
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