Юрий ВЕРНИДУБ: «Периодически мне нужно патрулировать Киев»
Главный тренер «Кривбасса» продолжает оставаться на военной службе
Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о службе в ВСУ и своих обязанностях.
«Слава Богу, все живы и здоровы, и мои родные тоже. С июня, как вы знаете, работаю главным тренером «Кривбасса». Но по-прежнему являюсь военнослужащим ЗСУ, поэтому в случае необходимости выполняю уже далеко не тренерские обязанности. В прошлом году меня перевели в роту охраны, поэтому, если не вдаваться в подробности, периодически мне нужно патрулировать Киев и сопровождать грузы с гуманитарной помощью», – сказал Вернидуб.
Отметим, что Юрий Вернидуб возглавил «Кривбасс» в июне прошлого года.
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