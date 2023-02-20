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  4. Юрий ВЕРНИДУБ: «Периодически мне нужно патрулировать Киев»
Украина. Премьер лига
20 февраля 2023, 08:12 |
1596
0

Юрий ВЕРНИДУБ: «Периодически мне нужно патрулировать Киев»

Главный тренер «Кривбасса» продолжает оставаться на военной службе

20 февраля 2023, 08:12 |
1596
0
Юрий ВЕРНИДУБ: «Периодически мне нужно патрулировать Киев»
ФК Кривбасс. Юрий Вернидуб

Главный тренер «Кривбасса» Юрий Вернидуб рассказал о службе в ВСУ и своих обязанностях.

«Слава Богу, все живы и здоровы, и мои родные тоже. С июня, как вы знаете, работаю главным тренером «Кривбасса». Но по-прежнему являюсь военнослужащим ЗСУ, поэтому в случае необходимости выполняю уже далеко не тренерские обязанности. В прошлом году меня перевели в роту охраны, поэтому, если не вдаваться в подробности, периодически мне нужно патрулировать Киев и сопровождать грузы с гуманитарной помощью», – сказал Вернидуб.

Отметим, что Юрий Вернидуб возглавил «Кривбасс» в июне прошлого года.

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Источник Трибуна Беларусь
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