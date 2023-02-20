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Чемпионат Италии
Аталанта
19.02.2023, FT 1 : 2
Лечче
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Италия
20 февраля 2023, 05:23 |
9
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Аталанта – Лечче – 1:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

20 февраля 2023, 05:23 |
9
0
Аталанта – Лечче – 1:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 23-го тура итальянской Серии А «Лечче» на выезде выиграл у «Аталанты» со счетом 2:1.

Чемпионат Италии. 23-й тур

«Аталанта» – «Лечче» – 1:2
Голы: Хойлунд, 87 – Сисей, 4, Блин, 74

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Аталанта).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Алекси Блен (Лечче).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Сисей (Лечче).
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видео голов и обзор Аталанта Лечче Серия A чемпионат Англии по футболу Аталанта - Лечче
Источник Sport.ua
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