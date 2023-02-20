Италия20 февраля 2023, 05:23 |
9
0
Аталанта – Лечче – 1:2. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии
20 февраля 2023, 05:23 |
9
0
В поединке 23-го тура итальянской Серии А «Лечче» на выезде выиграл у «Аталанты» со счетом 2:1.
Чемпионат Италии. 23-й тур
«Аталанта» – «Лечче» – 1:2
Голы: Хойлунд, 87 – Сисей, 4, Блин, 74
События матча
87’
ГОЛ ! Мяч забил Расмус Хёйлунн (Аталанта).
74’
ГОЛ ! Мяч забил Алекси Блен (Лечче).
4’
ГОЛ ! Мяч забил Ассан Сисей (Лечче).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 февраля 2023, 19:51 4
Клуб «Адана Демирспор» решил зашифроваться
Футбол | 19 февраля 2023, 14:40 7
В первом поединке с французами «горняки» показали, что пока еще посредственно готовы к сезону
Футбол | 19.02.2023, 23:55
Футбол | 19.02.2023, 04:42
Теннис | 19.02.2023, 20:43
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.02.2023, 06:00 1
19.02.2023, 03:32 18
19.02.2023, 08:50 5
18.02.2023, 20:25 1
18.02.2023, 17:25 20
18.02.2023, 01:50 8
18.02.2023, 15:56 19