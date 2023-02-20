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Чемпионат Италии
Салернитана
19.02.2023, FT 0 : 2
Лацио
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Италия
20 февраля 2023, 04:21 | Обновлено 20 февраля 2023, 04:23
18
0

Салернитана – Лацио – 0:2. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча чемпионата Италии

20 февраля 2023, 04:21 | Обновлено 20 февраля 2023, 04:23
18
0
Салернитана – Лацио – 0:2. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В поединке 23-го тура итальянской Серии А «Лацио» на выезде выиграл у «Салернитаны» со счетом 2:0.

Чемпионат Италии, 23-й тур

«Салернитана» – «Лацио» – 0:2
Голы: Иммобиле, 60, 69

События матча

90’
Дилан Бронн (Салернитана) получает красную карточку.
69’
ГОЛ ! С пенальти забил Чиро Иммобиле (Лацио).
60’
ГОЛ ! Мяч забил Чиро Иммобиле (Лацио).
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видео голов и обзор Лацио Салернитана Серия A чемпионат Италии по футболу
Источник Sport.ua
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