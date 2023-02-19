Италия19 февраля 2023, 22:28 | Обновлено 19 февраля 2023, 22:36
103
0
Специя – Ювентус – 0:2. Кинжальный выстрел Ди Марии. Видео голов и обзор
Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура чемпионата Италии
19 февраля 2023, 22:28 | Обновлено 19 февраля 2023, 22:36
103
0
В воскресенье, 19 февраля, в 23-м туре чемпионата Италии отношения выяснили «Специя» и «Ювентус».
На 32-й минуте туринскую команду вперед вывел нападающий Мойзе Кин, а на 66-й окончательный результат игры установил Анхель Ди Мария, которому удался пушечный дальний удар. 2:0 – победил «Ювентус».
События матча
66’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Ювентус).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Теннис | 19 февраля 2023, 17:03 2
Алексей обыграл Котова в трех сетах
Футбол | 19 февраля 2023, 20:11 1
Бразилец травмировался в матче с «Лиллем»
Футбол | 19.02.2023, 19:51
Футбол | 19.02.2023, 16:01
Футбол | 19.02.2023, 14:40
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
18.02.2023, 17:25 20
17.02.2023, 17:36 3
18.02.2023, 18:59 9
18.02.2023, 21:05 1
19.02.2023, 11:27 6
18.02.2023, 14:11 12
17.02.2023, 22:49 35
18.02.2023, 08:39