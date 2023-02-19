В воскресенье, 19 февраля, в 23-м туре чемпионата Италии отношения выяснили «Специя» и «Ювентус».

На 32-й минуте туринскую команду вперед вывел нападающий Мойзе Кин, а на 66-й окончательный результат игры установил Анхель Ди Мария, которому удался пушечный дальний удар. 2:0 – победил «Ювентус».