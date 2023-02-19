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Чемпионат Италии
Специя
19.02.2023, FT 0 : 2
Ювентус
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Италия
19 февраля 2023, 22:28 | Обновлено 19 февраля 2023, 22:36
103
0

Специя – Ювентус – 0:2. Кинжальный выстрел Ди Марии. Видео голов и обзор

Вашему вниманию видеообзор матча 23-го тура чемпионата Италии

19 февраля 2023, 22:28 | Обновлено 19 февраля 2023, 22:36
103
0
Специя – Ювентус – 0:2. Кинжальный выстрел Ди Марии. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine. Анхель Ди Мария (с мячом)

В воскресенье, 19 февраля, в 23-м туре чемпионата Италии отношения выяснили «Специя» и «Ювентус».

На 32-й минуте туринскую команду вперед вывел нападающий Мойзе Кин, а на 66-й окончательный результат игры установил Анхель Ди Мария, которому удался пушечный дальний удар. 2:0 – победил «Ювентус».

События матча

66’
ГОЛ ! Мяч забил Анхель Ди Мария (Ювентус).
32’
ГОЛ ! Мяч забил Мойзе Кин (Ювентус).
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видео голов и обзор Серия A Специя Специя - Ювентус Ювентус
Источник Sport.ua
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