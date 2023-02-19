В воскресенье, 19 февраля, в 26-м туре чемпионата Бельгии отношения выяснили команды «Серкль Брюгге» и «Брюгге», цвета которого, как известно, защищает украинский нападающий Роман Яремчук.

Матч украинец начал на скамейке запасных. Наставник «Брюгге» Скотт Паркер бросил в бой Яремчука только на 81-й минуте, когда счет во встрече был ничейным – 2:2. За отведенное ему время Роман не смог помочь своей команде добиться победы.

В таблице чемпионата Бельгии «Брюгге» занимает 4-е место с 43-мя очками. У «Серкль Брюгге» 36 пунктов и 8-я позиция. Лидирует «Генк», у которого 63 очка.

Чемпионат Бельгии. 26-й тур

«Серкль Брюгге» – «Брюгге» – 2:2

Голы: Ланг, 18 (0:1). Денке, 51 (1:1). Нильсен, 71 (1:2). Сомерс, 78 (2:2).