Ничем не помог. Яремчук принял пассивное участие в дерби Брюгге
Украинский нападающий отметился очередным посредственным матчем
В воскресенье, 19 февраля, в 26-м туре чемпионата Бельгии отношения выяснили команды «Серкль Брюгге» и «Брюгге», цвета которого, как известно, защищает украинский нападающий Роман Яремчук.
Матч украинец начал на скамейке запасных. Наставник «Брюгге» Скотт Паркер бросил в бой Яремчука только на 81-й минуте, когда счет во встрече был ничейным – 2:2. За отведенное ему время Роман не смог помочь своей команде добиться победы.
В таблице чемпионата Бельгии «Брюгге» занимает 4-е место с 43-мя очками. У «Серкль Брюгге» 36 пунктов и 8-я позиция. Лидирует «Генк», у которого 63 очка.
Чемпионат Бельгии. 26-й тур
«Серкль Брюгге» – «Брюгге» – 2:2
Голы: Ланг, 18 (0:1). Денке, 51 (1:1). Нильсен, 71 (1:2). Сомерс, 78 (2:2).
FT: 2-2. #CerClu pic.twitter.com/F5P1mvv3LI— Club Brugge KV (@ClubBrugge) February 19, 2023
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