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Чемпионат Бельгии
Серкль Брюгге
19.02.2023, FT 2 : 2
Брюгге
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Бельгия
19 февраля 2023, 18:32 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:37
577
2

Ничем не помог. Яремчук принял пассивное участие в дерби Брюгге

Украинский нападающий отметился очередным посредственным матчем

19 февраля 2023, 18:32 | Обновлено 19 февраля 2023, 18:37
577
2
Ничем не помог. Яремчук принял пассивное участие в дерби Брюгге
Getty Images/Global Images Ukraine. Роман Яремчук

В воскресенье, 19 февраля, в 26-м туре чемпионата Бельгии отношения выяснили команды «Серкль Брюгге» и «Брюгге», цвета которого, как известно, защищает украинский нападающий Роман Яремчук.

Матч украинец начал на скамейке запасных. Наставник «Брюгге» Скотт Паркер бросил в бой Яремчука только на 81-й минуте, когда счет во встрече был ничейным – 2:2. За отведенное ему время Роман не смог помочь своей команде добиться победы.

В таблице чемпионата Бельгии «Брюгге» занимает 4-е место с 43-мя очками. У «Серкль Брюгге» 36 пунктов и 8-я позиция. Лидирует «Генк», у которого 63 очка.

Чемпионат Бельгии. 26-й тур

«Серкль Брюгге» – «Брюгге» – 2:2

Голы: Ланг, 18 (0:1). Денке, 51 (1:1). Нильсен, 71 (1:2). Сомерс, 78 (2:2).

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Роман Яремчук чемпионат Бельгии по футболу Брюгге Серкль Брюгге
Источник Sport.ua
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Комментарии 2
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Gargantua
и это самое дорогое приобретение Брюгге в истории
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andre_lui
Вийшов на заміну, це активна участь. Щодо нічим не допоміг, то це субєктивна думка, більше схожа на коментар в чаті
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