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  4. ВИДЕО. Классный гол Месси принес ПСЖ победу на 95-й минуте
Чемпионат Франции
ПСЖ
19.02.2023, FT 4 : 3
Лилль
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Франция
19 февраля 2023, 16:22 | Обновлено 19 февраля 2023, 16:23
1709
2

ВИДЕО. Классный гол Месси принес ПСЖ победу на 95-й минуте

Обзор яркого матча чемпионата Франции

19 февраля 2023, 16:22 | Обновлено 19 февраля 2023, 16:23
1709
2
ВИДЕО. Классный гол Месси принес ПСЖ победу на 95-й минуте
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Лилль» со счетом 4:3 благодаря голу Лионеля Месси со штрафного на 95-й минуте. Мяч после удара аргентинца отскочил от штанги и залетел в ворота.

Отметим, что в конце встречи лидер чемпионата проигрывал 2:3, но сумел сравнять счет силами Килиана Мбаппе, а затем и победить.

Победный гол Месси со штрафного

Обзор матча ПСЖ - Лилль 4:3

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Бамба (Лилль).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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Лилль Лионель Месси Неймар чемпионат Франции по футболу Килиан Мбаппе ПСЖ
Источник Sport.ua
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jugulator
Оборона в ПСЖ просто жахлива.
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Сергей Долина
Гол супер! Мессі приніс перемогу ПСЖ!
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