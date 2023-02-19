Франция19 февраля 2023, 16:22 | Обновлено 19 февраля 2023, 16:23
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ВИДЕО. Классный гол Месси принес ПСЖ победу на 95-й минуте
Обзор яркого матча чемпионата Франции
19 февраля 2023, 16:22 | Обновлено 19 февраля 2023, 16:23
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В матче чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Лилль» со счетом 4:3 благодаря голу Лионеля Месси со штрафного на 95-й минуте. Мяч после удара аргентинца отскочил от штанги и залетел в ворота.
Отметим, что в конце встречи лидер чемпионата проигрывал 2:3, но сумел сравнять счет силами Килиана Мбаппе, а затем и победить.
Победный гол Месси со штрафного
Обзор матча ПСЖ - Лилль 4:3
События матча
90’
ГОЛ ! Мяч забил Лионель Месси (ПСЖ).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
69’
ГОЛ ! Мяч забил Жонатан Бамба (Лилль).
58’
ГОЛ ! С пенальти забил Джонатан Дэвид (Лилль).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Бафоде Диаките (Лилль).
17’
ГОЛ ! Мяч забил Неймар (ПСЖ).
11’
ГОЛ ! Мяч забил Килиан Мбаппе (ПСЖ).
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