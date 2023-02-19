ВИДЕО. Классный гол Месси принес ПСЖ победу на 95-й минуте

В матче чемпионата Франции ПСЖ обыграл «Лилль» со счетом 4:3 благодаря голу Лионеля Месси со штрафного на 95-й минуте. Мяч после удара аргентинца отскочил от штанги и залетел в ворота.

Отметим, что в конце встречи лидер чемпионата проигрывал 2:3, но сумел сравнять счет силами Килиана Мбаппе, а затем и победить.

Победный гол Месси со штрафного

Обзор матча ПСЖ - Лилль 4:3