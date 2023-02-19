Марта Костюк – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

19 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, сразится с еще одной обладательницей WC Ипек Оз из Турции (№196 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Грабнер – Фернандес. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сразится против восьмой сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№9 WTA).

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