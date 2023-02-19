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WTA
19 февраля 2023, 12:56 | Обновлено 19 февраля 2023, 13:04
231
0

Марта Костюк – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Дубае

19 февраля 2023, 12:56 | Обновлено 19 февраля 2023, 13:04
231
0
Марта Костюк – Ипек Оз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Марта Костюк

19 февраля украинская теннисистка Марта Костюк (№55 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка, которая получила уайлд-кард от организаторов, сразится с еще одной обладательницей WC Ипек Оз из Турции (№196 WTA). Встреча состоится пятым запуском после матча Грабнер – Фернандес. Ориентировочное время начала матча – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сразится против восьмой сеяной Белинды Бенчич из Швейцарии (№9 WTA).

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Источник Sport.ua
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