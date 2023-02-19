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  4. Игроки сборной Украины поддержали Ротаня, готовы начать с ним отбор
Чемпионат Европы
19 февраля 2023, 12:28 |
2675
9

Игроки сборной Украины поддержали Ротаня, готовы начать с ним отбор

Вероятно, Руслан Ротань будет занимать три должности одновременно

19 февраля 2023, 12:28 |
2675
9
Игроки сборной Украины поддержали Ротаня, готовы начать с ним отбор
УАФ. Руслан Ротань

По информации журналиста Игоря Бурбаса, ряд игроков сборной Украины позвонили Руслану Ротаню и высказали ему поддержку на тот случай, если наставник будет работать с национальной командой в первом матче отбора Евро-2024 против Англии.

Судя по всему, именно тренер «Александрии» и молодежной сборной Украины начнет отбор, так как Сергей Ребров до конца весны будет занят в «Аль-Айне».

Сообщается, что футболисты просили Ротаня не волноваться и спокойно соглашаться с предложением работать со сборной Украины.

Первый матч отбора Евро-2024 Англия - Украина состоится 26 марта.

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Источник: Ротань вызовет Коноплянку и Буяльского на матч с Англией
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сборная Украины по футболу Руслан Ротань Евро-2024 Англия - Украина
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Комментарии 9
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Maks Krot
Это издевательство ,коно он уже вызывает ,можно тогда ещё Жеку Селезнева ,Рыкуна и Русола с Езерским ,хуже с таким тренером точно не будет 
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+3
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Burevestnik
хто перший підтримав ?   Коноплянка?
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+2
Al1515
Причем здесь поддержка игроков .Мы говорим о том что у сборной нет тренера и никто за это не отвечает
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+1
pricolist
Геніальна людина. Думаю, всякі Зідани, Гвардіоли відчувають себе зараз профанами. Вони працювали відразу на 3 посадах? 
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+1
u6464u
саме краще замість павелка Ротаня поставте, де три там і чотири посади буде,дурдом УАФ.
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+1
brownie
Обыграет он Англию,ещё будете умалять его остаться. 
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0
BAD👣BOY
Чого ви накинулися на Ротаня? Що вам не зрозуміло, це тимчасово. Велика вірогідність що тренер буде Ребров восени
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-1
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