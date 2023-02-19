Игроки сборной Украины поддержали Ротаня, готовы начать с ним отбор

По информации журналиста Игоря Бурбаса, ряд игроков сборной Украины позвонили Руслану Ротаню и высказали ему поддержку на тот случай, если наставник будет работать с национальной командой в первом матче отбора Евро-2024 против Англии.

Судя по всему, именно тренер «Александрии» и молодежной сборной Украины начнет отбор, так как Сергей Ребров до конца весны будет занят в «Аль-Айне».

Сообщается, что футболисты просили Ротаня не волноваться и спокойно соглашаться с предложением работать со сборной Украины.

Первый матч отбора Евро-2024 Англия - Украина состоится 26 марта.