Игроки сборной Украины поддержали Ротаня, готовы начать с ним отбор
Вероятно, Руслан Ротань будет занимать три должности одновременно
По информации журналиста Игоря Бурбаса, ряд игроков сборной Украины позвонили Руслану Ротаню и высказали ему поддержку на тот случай, если наставник будет работать с национальной командой в первом матче отбора Евро-2024 против Англии.
Судя по всему, именно тренер «Александрии» и молодежной сборной Украины начнет отбор, так как Сергей Ребров до конца весны будет занят в «Аль-Айне».
Сообщается, что футболисты просили Ротаня не волноваться и спокойно соглашаться с предложением работать со сборной Украины.
Первый матч отбора Евро-2024 Англия - Украина состоится 26 марта.
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