Стали известны финалисты на турнирах в Делрей-Бич и Роттердаме

Состоялись полуфинальные матчи на турнирах ATP 250 в Делрей-Бич (США) и в Роттердаме.

Американец Тейлор Фритц одолел соотечественника Маккензи Макдональда и вышел в 10-й финал турнира ATP в карьере. Там он сразится против серба Миомира Кецмановича.

На соревнованиях в Нидерландах титул разыграют итальянец Янник Синнер и Даниил Медведев.

Делрей-Бич. 1/2 финала

Тейлор Фритц [1] – Маккензи Макдональд – 6:3, 7:6(6)

Миомир Кецманович [4] – Раду Албот – 7:6(8), 3:6, 6:2

Роттердам. 1/2 финала

Даниил Медведев [6] – Григор Димитров – 6:1, 6:2

Янник Синнер – Тэллон Грикспор [WC] – 7:5, 7:6(5)