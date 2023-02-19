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ATP
19 февраля 2023, 12:31 |
126
1

Стали известны финалисты на турнирах в Делрей-Бич и Роттердаме

В каждом из финалов есть за кого поболеть

19 февраля 2023, 12:31 |
126
1
Стали известны финалисты на турнирах в Делрей-Бич и Роттердаме
Getty Images/Global Images Ukraine. Янник Синнер

Состоялись полуфинальные матчи на турнирах ATP 250 в Делрей-Бич (США) и в Роттердаме.

Американец Тейлор Фритц одолел соотечественника Маккензи Макдональда и вышел в 10-й финал турнира ATP в карьере. Там он сразится против серба Миомира Кецмановича.

На соревнованиях в Нидерландах титул разыграют итальянец Янник Синнер и Даниил Медведев.

Делрей-Бич. 1/2 финала

Тейлор Фритц [1] – Маккензи Макдональд – 6:3, 7:6(6)
Миомир Кецманович [4] – Раду Албот – 7:6(8), 3:6, 6:2

Роттердам. 1/2 финала

Даниил Медведев [6] – Григор Димитров – 6:1, 6:2
Янник Синнер – Тэллон Грикспор [WC] – 7:5, 7:6(5)

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ATP Делрей-Бич Тейлор Фритц Маккензи Макдональд Миомир Кецманович Раду Албот Даниил Медведев Григор Димитров Янник Синнер Таллон Грикспор
Источник Sport.ua
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