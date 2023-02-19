Стали известны финалисты на турнирах в Делрей-Бич и Роттердаме
В каждом из финалов есть за кого поболеть
Состоялись полуфинальные матчи на турнирах ATP 250 в Делрей-Бич (США) и в Роттердаме.
Американец Тейлор Фритц одолел соотечественника Маккензи Макдональда и вышел в 10-й финал турнира ATP в карьере. Там он сразится против серба Миомира Кецмановича.
На соревнованиях в Нидерландах титул разыграют итальянец Янник Синнер и Даниил Медведев.
Делрей-Бич. 1/2 финала
Тейлор Фритц [1] – Маккензи Макдональд – 6:3, 7:6(6)
Миомир Кецманович [4] – Раду Албот – 7:6(8), 3:6, 6:2
Роттердам. 1/2 финала
Даниил Медведев [6] – Григор Димитров – 6:1, 6:2
Янник Синнер – Тэллон Грикспор [WC] – 7:5, 7:6(5)
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