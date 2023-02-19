Алексей Крутых – Павел Котов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) продолжит выступления в квалификации турнира ATP 250 в Дохе.

В финале отбора украинец сразится против Павла Котова (№126 ATP). Время начала матча – 14:30 по Киеву.

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Ранее теннисисты между собой не играли.

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