Алексей Крутых – Павел Котов. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на турнире в Дохе
18 февраля украинский теннисист Алексей Крутых (№169 ATP) продолжит выступления в квалификации турнира ATP 250 в Дохе.
В финале отбора украинец сразится против Павла Котова (№126 ATP). Время начала матча – 14:30 по Киеву.
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Ранее теннисисты между собой не играли.
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