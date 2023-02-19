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  4. Эмери раскритиковал Мартинеса. «Я не просил вратаря идти на угловой»
Англия
19 февраля 2023, 12:11 |
783
0

Эмери раскритиковал Мартинеса. «Я не просил вратаря идти на угловой»

Чемпион мира вызвал недовольство тренера

19 февраля 2023, 12:11 |
783
0
Эмери раскритиковал Мартинеса. «Я не просил вратаря идти на угловой»
Getty Images/Global Images Ukraine. Эмилиано Мартинес

Наставник «Астон Виллы» Унаи Эмери недоволен действиями вратаря Эмилиано Мартинеса, который при счете 3:2 в пользу «Арсенала» в компенсированное время пошел на подачу углового.

В результате лондонская команда провела контратаку и сделала счет 4:2.

«Я разочарован, хотя понимаю, что нужно учиться на своих ошибках. Никогда не просил вратаря идти и забивать гол на 92-й минуте. Я, возможно, не владею статистикой, но вратари забивают раз на 100 своих подключений на стандарты. Это было не слишком умно со стороны Мартинеса».

«Счет был 2:3, а стал 2:4. Он сам решил пойти на угловой, мне это не понравилось», — сказал Эмери.

Мартинес известен своим провокационным поведением, особенно во время того, как соперник исполняет пенальти.

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Эмилиано Мартинес Астон Вилла Унаи Эмери Арсенал Лондон
Источник Metro
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