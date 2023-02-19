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  4. МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
Англия
19 февраля 2023, 10:25 |
1361
2

МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»

Украинский легионер «Эвертона» – о том, как его отец с первых дней ушел на фронт

19 февраля 2023, 10:25 |
1361
2
МИКОЛЕНКО – об отце, ушедшем воевать: «Отправлять сообщения было опасно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Украинский легионер «Эвертона» Виталий Миколенко рассказал историю своего отца, который взял в руки оружие, чтобы защитить свою страну, хотя должен был отправиться в Англию, чтобы посмотреть, как играет его сын.

Виталий забронировал забронировал для своего папы Сергея билет на игру «Эвертона» против «Манчестер Сити» 26 февраля прошлого года, но планы были сорваны, когда россия вторглась в Украину двумя днями ранее.

Затем Виталию позвонила мама и сообщила, что отец сменил работу строителя на военную форму.

«Я был совершенно потрясен. Я плакал», – рассказал Миколенко, который как раз шел на тренировку, когда ему позвонили.

«Моей первой мыслью было, что мой отец никогда не встретится с моими детьми, когда они у меня будут. Он уже был в бункере практически без телефонной связи. Мы могли говорить редко, а отправлять текстовые сообщения было опасно, потому что мы не были уверены, смогут ли российские солдаты их перехватить и получить информацию.

Когда мне удалось поговорить с ним, он сказал, что ему не страшно, но я боялся. Он невероятно смелый и до сих пор служит в армии. Если он нужен где-то еще, он пойдет», – добавил Виталий.

Тогда Миколенко получил выходной на матч с «Манчестер Сити», а вчера в одной из передач сообщил, что его отец уже в безопасности и даже успел совершить первый визит в Ливерпуль.

«Мы поехали в центр города, и когда мы вошли в клубный магазин Everton Two, все приветствовали меня: «Как дела, Мико?». Папа был шокирован тем, что все знали меня и хотели убедиться, что со мной все в порядке», – рассказал Миколенко.

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Виталий Миколенко российско-украинская война Эвертон Манчестер Сити
Источник Daily Mail
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Комментарии 2
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Al1515
На этом сайте 90 процентов ваты которые ждали что русские захватят Украину год назад .И когда они читают что русских толпами валят и отец миколенко жив здоров их это бесит 
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+1
pas2012
Як так служить,що вже в Ліверпулі?)
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-6
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