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  4. Алькарас набирает обороты. Стали известны финалисты в Буэнос-Айресе
ATP
19 февраля 2023, 09:22 |
144
0

Алькарас набирает обороты. Стали известны финалисты в Буэнос-Айресе

За титул в Аргентине испанец сразится против Кэмерона Норри

19 февраля 2023, 09:22 |
144
0
Алькарас набирает обороты. Стали известны финалисты в Буэнос-Айресе
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Состоялись полуфинальные матчи на турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.

Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах обыграл своего соотечественника Бернабе Сапату Миральяса.

Во втором полуфинальном матче британец Кэмерон Норри оказался сильнее перуанца Хуана-Пабло Варильяса.

Для Алькараса и Норри это будет пятая встреча, испанец ведет со счетом 3:1.

Буэнос-Айрес. 1/2 финала

Карлос Алькарас [1] – Бернабе Сапата Миральяс – 6:2, 6:2
Кэмерон Норри [2] – Хуан-Пабло Варильяс [Q] – 7:6(5), 6:4

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ATP Буэнос-Айрес Карлос Алькарас (теннисист) Бернабе Сапата Миральес Кэмерон Норри Хуан-Пабло Варильяс
Источник Sport.ua
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