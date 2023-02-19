ATP19 февраля 2023, 09:22 |
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Алькарас набирает обороты. Стали известны финалисты в Буэнос-Айресе
За титул в Аргентине испанец сразится против Кэмерона Норри
19 февраля 2023, 09:22 |
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Состоялись полуфинальные матчи на турнире ATP 250 в Буэнос-Айресе.
Вторая ракетка мира Карлос Алькарас в двух сетах обыграл своего соотечественника Бернабе Сапату Миральяса.
Во втором полуфинальном матче британец Кэмерон Норри оказался сильнее перуанца Хуана-Пабло Варильяса.
Для Алькараса и Норри это будет пятая встреча, испанец ведет со счетом 3:1.
Буэнос-Айрес. 1/2 финала
Карлос Алькарас [1] – Бернабе Сапата Миральяс – 6:2, 6:2
Кэмерон Норри [2] – Хуан-Пабло Варильяс [Q] – 7:6(5), 6:4
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