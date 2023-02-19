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WTA
19 февраля 2023, 08:15 | Обновлено 19 февраля 2023, 08:17
143
0

Даяна Ястремская – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Дубае

19 февраля 2023, 08:15 | Обновлено 19 февраля 2023, 08:17
143
0
Даяна Ястремская – Ализе Корне. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Даяна Ястремская

19 февраля украинская теннисистка Даяна Ястремская (№99 WTA) начнет выступления в основе турнира WTA 1000 в Дубае.

В первом раунде украинка, которая преодолела квалификацию, сразится с Ализе Корне из Франции (№60 WTA). Время начала матча – 10:00 по Киеву.

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Ранее теннисистки играли дважды, счет равный.

В следующем раунде победительница сразится против Вероники Кудерметовой (№11 WTA) или Ангелины Калининой (№33 WTA).

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Источник Sport.ua
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