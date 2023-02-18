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Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 22:40 | Обновлено 18 февраля 2023, 23:11
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Кочергин отдал голевую передачу в Польше, Кирилл Петров был удален

«Корона» одержала победу над «Лехией», «Ракув» победил «Гурник» Забже

18 февраля 2023, 22:40 | Обновлено 18 февраля 2023, 23:11
210
0
Кочергин отдал голевую передачу в Польше, Кирилл Петров был удален
ФК Ракув. Владислав Кочергин

В матче 21-го туре чемпионата Польши «Корона» одержала победу над «Лехией» (1:0). Единственный гол на 37-й минуте забил Роналдо Дякону.

У хозяев поля украинский полузащитник Кирилл Петров был удален с поля на 60-й минуте, заработав перед тем два горчичника.

В другом матче «Ракув» победил Гурник Забже (2:0). Голы забили Гутковскис (10 мин) и Жан Карлуш (90+5 мин.).

В первом голе хозяев поля ассистом отличился украинский вингер Владислав Кочергин. Его команда лидирует в чемпионате Польши.

Чемпионат Польши. 21-й тур, 18 февраля

Корона Кельце – Лехия Гданьск – 1:0

Гол: Роналдо Дякону, 37

Ракув – Гурник Забже – 2:0

Голы: Гутковскис, 10, Жан Карлуш, 90+5

Погонь Щецин – Варта Познань – 3:1

Голы: Кутрис, 5, Захович, 54, Гросицки, 56 – Зреляк, 38

Турнирная таблица

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Источник Sport.ua
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