Кочергин отдал голевую передачу в Польше, Кирилл Петров был удален
«Корона» одержала победу над «Лехией», «Ракув» победил «Гурник» Забже
В матче 21-го туре чемпионата Польши «Корона» одержала победу над «Лехией» (1:0). Единственный гол на 37-й минуте забил Роналдо Дякону.
У хозяев поля украинский полузащитник Кирилл Петров был удален с поля на 60-й минуте, заработав перед тем два горчичника.
В другом матче «Ракув» победил Гурник Забже (2:0). Голы забили Гутковскис (10 мин) и Жан Карлуш (90+5 мин.).
В первом голе хозяев поля ассистом отличился украинский вингер Владислав Кочергин. Его команда лидирует в чемпионате Польши.
Чемпионат Польши. 21-й тур, 18 февраля
Корона Кельце – Лехия Гданьск – 1:0
Гол: Роналдо Дякону, 37
Ракув – Гурник Забже – 2:0
Голы: Гутковскис, 10, Жан Карлуш, 90+5
Погонь Щецин – Варта Познань – 3:1
Голы: Кутрис, 5, Захович, 54, Гросицки, 56 – Зреляк, 38
Турнирная таблица
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В матче 22-го тура чемпионата Испании зрители увидели 8 голов
31-летний футболист сборной Ганы скончался в результате трагедии