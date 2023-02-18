Смогут выйти в Лигу 1? Бордо победил аутсайдера, Игнатенко провел весь матч

«Бордо» в матче Лиги 2 сумел обыграть ФК «Париж» со счетом 2:1, сохраняя свои позиции среди лидеров второго по счету дивизиона чемпионата Франции.

Команда набрала 42 очка и занимает 2-е место с отставанием от «Гавра» в 7 пунктов.

Даниил Игнатенко отыграл весь матч. Всего хавбек сборной Украины в нынешнем сезоне провел за «Бордо» 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.