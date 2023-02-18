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  4. Смогут выйти в Лигу 1? Бордо победил аутсайдера, Игнатенко провел весь матч
Франция
18 февраля 2023, 21:30 |
1064
0

Смогут выйти в Лигу 1? Бордо победил аутсайдера, Игнатенко провел весь матч

Украинец стабильно играет в основном составе

18 февраля 2023, 21:30 |
1064
0
Смогут выйти в Лигу 1? Бордо победил аутсайдера, Игнатенко провел весь матч
Getty Images/Global Images Ukraine. Даниил Игнатенко

«Бордо» в матче Лиги 2 сумел обыграть ФК «Париж» со счетом 2:1, сохраняя свои позиции среди лидеров второго по счету дивизиона чемпионата Франции.

Команда набрала 42 очка и занимает 2-е место с отставанием от «Гавра» в 7 пунктов.

Даниил Игнатенко отыграл весь матч. Всего хавбек сборной Украины в нынешнем сезоне провел за «Бордо» 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.

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Бордо чемпионат Франции по футболу Даниил Игнатенко
Источник Sport.ua
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