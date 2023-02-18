Франция18 февраля 2023, 21:30 |
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Смогут выйти в Лигу 1? Бордо победил аутсайдера, Игнатенко провел весь матч
Украинец стабильно играет в основном составе
18 февраля 2023, 21:30 |
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«Бордо» в матче Лиги 2 сумел обыграть ФК «Париж» со счетом 2:1, сохраняя свои позиции среди лидеров второго по счету дивизиона чемпионата Франции.
Команда набрала 42 очка и занимает 2-е место с отставанием от «Гавра» в 7 пунктов.
Даниил Игнатенко отыграл весь матч. Всего хавбек сборной Украины в нынешнем сезоне провел за «Бордо» 23 матча, забил 2 гола и сделал 1 результативную передачу.
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