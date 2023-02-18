Леся Цуренко – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

В первом раунде украинка сразится с Кэролайн Доулхайд из США (№185 WTA). Время начала матча – 20:50 по Киеву.

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Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Марии Лурдес Карле (№156 WTA) или Лукреции Стефанини (№127 WTA).

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