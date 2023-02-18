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WTA
18 февраля 2023, 20:46 | Обновлено 18 февраля 2023, 20:48
966
0

Леся Цуренко – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого круга на турнире в Мериде

18 февраля 2023, 20:46 | Обновлено 18 февраля 2023, 20:48
966
0
Леся Цуренко – Кэролайн Доулхайд. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Леся Цуренко

18 февраля украинская теннисистка Леся Цуренко (№101 WTA) начнет выступления на турнире WTA 250 в Мериде (Мексика).

В первом раунде украинка сразится с Кэролайн Доулхайд из США (№185 WTA). Время начала матча – 20:50 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Ранее теннисистки между собой не играли.

В следующем раунде победительница сыграет против Марии Лурдес Карле (№156 WTA) или Лукреции Стефанини (№127 WTA).

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Леся Цуренко Кэролайн Доулхайд WTA Мерида смотреть онлайн
Источник Sport.ua
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