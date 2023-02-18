Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»

Главный тренер казахстанского «Акса» Руслан Костышин рассказал о нашивке флага Украины на своей груди:

«Флаг со мной всегда рядом. Когда началась война, первую игру я был в футболке сборной Украины, а затем сделал нашивку флага и всегда одеваю этот костюм на игру.

Сначала они зарисовывали флаг Украины, а потом, когда Казахстан стал смелее и начал нас поддерживать, перестали это делать».