Украина. Премьер лига18 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 18 февраля 2023, 21:16
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Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Главный тренер казахстанского «Аксу» рассказал о нашивке на грудях
18 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 18 февраля 2023, 21:16
4085
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Главный тренер казахстанского «Акса» Руслан Костышин рассказал о нашивке флага Украины на своей груди:
«Флаг со мной всегда рядом. Когда началась война, первую игру я был в футболке сборной Украины, а затем сделал нашивку флага и всегда одеваю этот костюм на игру.
Сначала они зарисовывали флаг Украины, а потом, когда Казахстан стал смелее и начал нас поддерживать, перестали это делать».
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