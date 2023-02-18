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Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 18 февраля 2023, 21:16
4085
1

Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»

Главный тренер казахстанского «Аксу» рассказал о нашивке на грудях

18 февраля 2023, 21:05 | Обновлено 18 февраля 2023, 21:16
4085
1
Руслан КОСТЫШИН: «Сначала в Казахстане зарисовывали флаг Украины»
Футбол 2.0. Руслан Костышин

Главный тренер казахстанского «Акса» Руслан Костышин рассказал о нашивке флага Украины на своей груди:

«Флаг со мной всегда рядом. Когда началась война, первую игру я был в футболке сборной Украины, а затем сделал нашивку флага и всегда одеваю этот костюм на игру.

Сначала они зарисовывали флаг Украины, а потом, когда Казахстан стал смелее и начал нас поддерживать, перестали это делать».

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Руслан Костышин Аксу флаг Украины Казахстан
Источник Футбол 2.0
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Chicco2
Скоро і у нас суддів УПЛ будуть після матчів проводжати як у Конго. Докотимось... 
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