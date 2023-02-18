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  4. Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Англия
18 февраля 2023, 20:25 | Обновлено 18 февраля 2023, 20:28
3396
0

Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»

Тренер рад за украинца

18 февраля 2023, 20:25 | Обновлено 18 февраля 2023, 20:28
3396
0
Микель АРТЕТА: «Слишком долго Зинченко шел к первому голу в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Александр Зинченко в матче против «Астон Виллы» помог команде выиграть 4:2. Для украинца это не только первый гол за «Арсенал», но и первый мяч в АПЛ.

Тренер Микель Артета уверен, что Зинченко, имея такой удар, должен был давно забить в чемпионате.

«Слишком долго Алекс шел к своему первому голу в АПЛ. Он постоянно практикует удары, поэтому я рад за него. Во время первого гола соперника он сыграл не слишком удачно, когда отдал мяч противнику, но справился с ситуацией и показал себя очень хорошо», — сказал Артета.

Лондонская команда опережает «Манчестер Сити» на 2 очка.

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Микель Артета Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник BBC
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