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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Не было времени праздновать первый гол в АПЛ»
Англия
18 февраля 2023, 19:29 |
779
1

Александр ЗИНЧЕНКО: «Не было времени праздновать первый гол в АПЛ»

Команда снова лидирует в чемпионате

18 февраля 2023, 19:29 |
779
1
Александр ЗИНЧЕНКО: «Не было времени праздновать первый гол в АПЛ»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

«Арсенал» в матче АПЛ дважды уступал «Астон Вилле», однако в компенсированное время оформил два гола и добыл победу 4:2. Свой первый гол в АПЛ забил украинец Александр Зинченко.

«Во втором тайме мы отлично среагировали, потому что в первом играли не слишком хорошо. У нас есть характер, мы это показали, среагировав на правильные слова тренера в перерыве».

«Мой первый гол? Мы сделали счет 2:2, некогда было праздновать, нам нужно было забивать еще. Очень рад и за себя, и за три очка для команды. Нам было необходимо вернуться на победный путь», — сказал Зинченко.

Лондонская команда опережает «Манчестер Сити» на 2 очка.

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Арсенал Лондон Александр Зинченко чемпионат Англии по футболу
Источник ФК Арсенал Лондон
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Комментарии 1
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Kain_X_Rain
Молодые,амбициозные,по спортивному злые парни,с максимальной дисциплиной от Артеты.Даже если и не возьмут в этом году чемпионство,команда будет яркой не один год
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