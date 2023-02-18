Александр ЗИНЧЕНКО: «Не было времени праздновать первый гол в АПЛ»
Команда снова лидирует в чемпионате
«Арсенал» в матче АПЛ дважды уступал «Астон Вилле», однако в компенсированное время оформил два гола и добыл победу 4:2. Свой первый гол в АПЛ забил украинец Александр Зинченко.
«Во втором тайме мы отлично среагировали, потому что в первом играли не слишком хорошо. У нас есть характер, мы это показали, среагировав на правильные слова тренера в перерыве».
«Мой первый гол? Мы сделали счет 2:2, некогда было праздновать, нам нужно было забивать еще. Очень рад и за себя, и за три очка для команды. Нам было необходимо вернуться на победный путь», — сказал Зинченко.
Лондонская команда опережает «Манчестер Сити» на 2 очка.
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