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Черноморец
18.02.2023, FT 5 : 0
Реал Фарма
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Украина. Премьер лига
18 февраля 2023, 18:09 | Обновлено 18 февраля 2023, 18:12
860
2

Черноморец в контрольном матче оформил 5 голов

Одесская команда готовится к возобновлению сезона

18 февраля 2023, 18:09 | Обновлено 18 февраля 2023, 18:12
860
2
Черноморец в контрольном матче оформил 5 голов
ФК Черноморец

«Черноморец» после возвращения из Турции проводит контрольные матчи в Украине. Сегодня команда Романа Григорчука разобралась с «Реалом Фарма» со счетом 5:0.

Первый официальный матч года одесситы проведут 4 марта против «Вереса».

Черноморец - Реал Фарма 5:0
Голы: Кузык (38), Юсов (43, 65, пенальти), Брагару (82), Ермаков (89)

В составе Черноморца на поле выходили: Непогодов, Путря (капитан), Салюк, Гучек, Белый, Селин, Ермаков, Штогрин, Политыло, Задоя, Васильев, Кузык, Бадибанга, Алефиренко, Брагару, Юсов.

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Черноморец Одесса контрольные матчи УПЛ
Источник Sport.ua
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WildeKater
Молодцы. А теперь пусть попробуют не вылететь. 
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