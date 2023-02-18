Товарищеские матчи
18.02.2023, FT 5 : 0
Украина. Премьер лига18 февраля 2023, 18:09 | Обновлено 18 февраля 2023, 18:12
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Черноморец в контрольном матче оформил 5 голов
Одесская команда готовится к возобновлению сезона
18 февраля 2023, 18:09 | Обновлено 18 февраля 2023, 18:12
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«Черноморец» после возвращения из Турции проводит контрольные матчи в Украине. Сегодня команда Романа Григорчука разобралась с «Реалом Фарма» со счетом 5:0.
Первый официальный матч года одесситы проведут 4 марта против «Вереса».
Черноморец - Реал Фарма 5:0
Голы: Кузык (38), Юсов (43, 65, пенальти), Брагару (82), Ермаков (89)
В составе Черноморца на поле выходили: Непогодов, Путря (капитан), Салюк, Гучек, Белый, Селин, Ермаков, Штогрин, Политыло, Задоя, Васильев, Кузык, Бадибанга, Алефиренко, Брагару, Юсов.
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