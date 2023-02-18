Черноморец в контрольном матче оформил 5 голов

«Черноморец» после возвращения из Турции проводит контрольные матчи в Украине. Сегодня команда Романа Григорчука разобралась с «Реалом Фарма» со счетом 5:0.

Первый официальный матч года одесситы проведут 4 марта против «Вереса».

Черноморец - Реал Фарма 5:0

Голы: Кузык (38), Юсов (43, 65, пенальти), Брагару (82), Ермаков (89)

В составе Черноморца на поле выходили: Непогодов, Путря (капитан), Салюк, Гучек, Белый, Селин, Ермаков, Штогрин, Политыло, Задоя, Васильев, Кузык, Бадибанга, Алефиренко, Брагару, Юсов.